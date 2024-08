Diesel sorgt für Probleme: Millionen Autos sind betroffen

In rund elf Jahren tritt das Verbrenner-Verbot in Kraft. Ab 2035 dürfen keine typischen Verbrenner mehr neu zugelassen werden. Doch schon jetzt droht vielen deutschen Diesel-Pkw eine nicht weniger große Herausforderung. Noch im Laufe dieses Jahres könnten nämlich Millionen von dieselbetriebenen Autos stillgelegt werden.

Neues Messverfahren für Diesel-Autos: Das könnte sich ändern

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) äußert in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen seine großen Sorgen bezüglich der neuen Regelungen zur Abgasmessung. Eine Sprecherin der EU-Kommission versucht zu beschwichtigen: „Die Kommission wird sich immer für Lösungen einsetzen, die zu einer gesunden sauberen Luft beitragen und zugleich umsetzbar sind und das Vertrauen der europäischen Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen schützen.“

4,3 Millionen Euro-5-Diesel und 3,9 Millionen Euro-6-Diesel sind von der möglichen Stilllegung betroffen. Das geht aus einem Bericht der Bild hervor. Abgaswerte sollen in der EU künftig unter realen Straßenbedingungen gemessen werden und nicht wie bisher gehabt unter Laborbedingungen. Laut Wissing sei die Einhaltung der jetzigen Grenzwerte unter realen Fahrbedingungen technisch nicht umsetzbar. Somit könnten nicht nur „sämtliche Euro-5-Genehmigungen infrage gestellt“ werden, sondern auch Euro-6-Autos.

Wann findet die Entscheidung über das Messverfahren statt?

Die Entscheidung, ob das neue Messverfahren für Diesel-Autos in Kraft tritt oder nicht, liegt jetzt in den Händen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). In rund vier Monaten, im November 2024, werden die Richter darüber entscheiden. Welche genauen Folgen die neue Regelung mit sich bringen könnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Wissing fordert nun eine Klarstellung von von der Leyen, „um schwerwiegende Folgen für Millionen von betroffenen Bürgern sowie die europäische Wirtschaft zu vermeiden.“