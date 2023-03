DHL mit gravierender Neuerung für Pakete: Das ist einzigartig

Mit einer Sortierleistung von 72.000 Paketen hat DHL jetzt sein neues Paketzentrum in Aschheim offiziell in Betrieb genommen. Das Logistikunternehmen baut damit seine Kapazitäten im deutschlandweiten DHL-Paketnetz weiter aus. Die Besonderheit: Das neue Paketzentrum ist über einen Tunnel für An- und Abfahrten mit dem bestehenden Aschheimer DHL-Paketzentrum verbunden. Durch die Sortierleistung von bis zu 72.000 Sendungen pro Stunde gehört Aschheim damit nun bundesweit zu den größten Paketstandorten und zu den leistungsstärksten in Europa.

DHL hat sein größtes Paketzentrum in Betrieb genommen

Von dem Paketzentrum profitieren Versender und Empfänger von Paketen gleichermaßen, sofern die Pakete den Großraum München oder weite Teile Oberbayerns durchlaufen. DHL habe bei dem Bau auf innovative Sortiertechnik gesetzt. Im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie der Deutsche Post DHL Group hat das Unternehmen sehr auf die Bauweise und die Ausstattung geachtet. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach trägt dazu bei, dass sich das Paketzentrum mit grünem Strom zum Teil selbst versorgen kann. Die Wärmeversorgung des Paketzentrums erfolgt dabei über Fernwärme, die durch einen regionalen Energieversorger zur Verfügung gestellt wird. Das Energieversorgungsunternehmen produziert die Wärmeenergie größtenteils aus Geothermie. Zudem verfügt das Paketzentrum über eine Dachbegrünung. Diese wirkt zusätzlich als Wärmedämmung und spart somit Energie im Winter und dient im Sommer als Hitzeschild.

Das neue Gebäude steht auf einem 67.000 Quadratmeter großen Areal mit gutem Anschluss an das Straßen- und Schienennetz. Die derzeitige Sortierleistung des neuen Paketzentrums umfasst 20.000 Pakete pro Stunde. Wenn auch eine weitere Sortieranlage im kommenden Quartal errichtet ist, wird der neue Teil des Paketzentrums eine Sortierkapazität von bis zu 40.000 Paketen pro Stunde erreichen. Die Anbindung an das bestehende Paketzentrum, in dem bis zu 32.000 Sendungen pro Stunde sortiert werden können, erfolgt durch einen Tunnel mit gemeinsam genutzter Einfahrt und Parkfläche. Eine derartige Kombination zweier Paketzentren ist in Deutschland bislang einzigartig.

Die drei größten DHL-Paketzentren stehen derzeit in Obertshausen bei Frankfurt, Bochum und Ludwigsfelde. Sie können jeweils rund 50.000 Sendungen pro Stunde sortieren. In Aschheim sind es in der Endausbaustufe 72.000 Pakete. Insgesamt betreibt die Deutsche Post DHL Group aktuell 38 Paketzentren in Deutschland. Übrigens: In welchem Paketzentrum ein Paket gescannt wird, findest du derzeit nur noch mit einem Trick heraus.