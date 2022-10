DHL: „Können nicht versprechen, dass jedes Paket am nächsten Tag ankommt“

Der Post sowie dem Paketdienst DHL stehen in den kommenden Monaten die stressigsten Tage des Jahres bevor. Spätestens ab Mitte November rechnet man mit einem signifikanten Anstieg der „Paket– und warentragenden Briefsendungen“, wie es im Unternehmensjargon heißt. Sprich: Die Zahl an Paketen, Päckchen, aber auch kleineren Warensendungen, die per Briefträger kommen, wird massiv zunehmen. Das ist die Folge von Black Friday, Cyber Monday und natürlich Weihnachten, die wohl auch in diesem Jahr die Warenbestellungen sprunghaft in die Höhe schnellen lassen. Konkret kalkuliert Deutsche Post DHL in den Monaten November und Dezember mit einem Anstieg der Paketmengen um 70 Prozent gegenüber dem Monat September, an einzelnen Spitzentagen vor Heiligabend werden es bis zu 11 Millionen Pakete sein.

So will DHL die Paket-Berge bezwingen

Um diese Mengen bewältigen zu können, will das Unternehmen auch in diesem Jahr mehr als 10.000 Aushilfskräfte insbesondere für die Bereiche Zustellung, Sortierung und Verladung einstellen. Hinzu kommen rund 4.000 Zustellfahrzeuge, die meisten davon mit Elektroantrieb, die von der Deutschen Post zusätzlich zur Bestandsflotte angemietet werden. Man habe zudem in den vergangenen Monaten „erneut signifikant in den Ausbau der Sortierkapazitäten in den Paket- und Briefzentren investiert“, heißt es von DHL.

Doch die Post und DHL sehen sich auch mit Problemen konfrontiert, die man in einer Pressemitteilung offen anspricht. Das sei die aktuell angespannte Lage am Arbeitsmarkt, was es dem Unternehmen schwer macht, Mitarbeiter zu finden. Und auch der Wiederanstieg der Corona-Infektionen sei eine Herausforderung. Die Post hat deswegen in einigen Regionen schon heute Probleme, Briefe zuzustellen. Auch DHL dämpft die Erwartungen der Kunden schon heute. Zwar könnten die Kunden darauf vertrauen, dass ihre Weihnachtspakete und -post bei Post und DHL „in den besten Händen sind“, auch wenn „wir nicht versprechen können, dass jedes Paket am nächsten Werktag ankommen wird.“

DHL: Weihnachtspakete früh losschicken

Selten hat DHL so früh dazu aufgerufen, Weihnachtspakete rechtzeitig auf den Weg zu schicken. Innerhalb Deutschlands solltest du dein Paket spätestens bis zum 20. Dezember in einer Filiale oder Packstation einliefern, wenn es rechtzeitig vor Heiligabend unter dem Weihnachtsbaum liegen soll. Pakete ins Ausland müssen früher eingeliefert werden (siehe Übersicht). Bei Briefen und Postkarten innerhalb Deutschlands ist der 22. Dezember der spätestmögliche Einlieferungstermin. Ferner empfiehlt Deutsche Post DHL den Kunden, Pakete richtig und stabil zu verpacken.

Briefe/Postkarten Einlieferdatum Deutschland 22.12.2022 Europa 14.12.2022 Weltweit 07.12.2022 Pakete & Päckchen Deutschland 20.12.2022 Schweiz Premium 20.12.2022 Nachbarländer (außer Frankreich) 15.12.2022 Frankreich & Italien 14.12.2022 sonstige Länder Europa 12.12.2022 sonstige Länder Europa mit Service Premium 13.12.2022 weltweit 29.11.2022 weltweit mit Service Premium 06.12.2022