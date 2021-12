DHL kapituliert: Das ist deine Alternative für Weihnachts-Pakete

Wenn du dich jetzt kurzfristig entscheidest, noch ein Paket zu Weihnachten zu verschicken, hast du ein großes Problem. Denn egal, ob DHL, GLS oder Hermes – keiner dieser Paketdienste wird dir zusichern, dass dein Geschenkt noch rechtzeitig zu Weihnachten ankommt. Trotzdem muss der Platz unterm Tannenbaum nicht leer bleiben. Denn mit DPD und UPS gibt es zwei Paketdienste, die versprechen, dass eine Zustellung vor Weihnachten noch klappt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht: Beide Paketdienste lassen sich das gut bezahlen. Denn wo normalerweise eine Lieferung binnen ein oder zwei Tagen Standard ist, ist das Paketaufkommen derzeit so hoch, dass man sich diese Leistung extra bezahlen lässt.

DPD-Expresspaket nur mit Abholung

Auf der Webseite von DPD kannst du den Versand deines Express-Paketes beauftragen. Wichtig: Die Abgabe in einem DPD-Shop ist in diesem Fall nicht möglich. Du musst die Abholung bei dir zu Hause buchen. Das ist auf der einen Seite komfortabel, kostet auf der anderen Seite aber extra. Zudem hast du die Möglichkeit, auszuwählen, ob dein Paket am nächsten Tag, oder schon vor 12 oder gar vor 10 Uhr ankommen soll. Je früher und schneller das Paket beim Empfänger sein soll, desto teurer wird es natürlich. Eine Zustellung vor 8:30 Uhr bietet DPD nur Geschäftskunden an.

Ein Preis-Beispiel: Ein M-Paket mit einem Gurtmaß (Summe von längster und kürzester Seite) von 70 Zentimetern oder weniger kostet bei DPD üblicherweise 5,90 Euro. Mit Abholung zu Hause und Express-Zustellung am nächsten Werktag kostet das Paket aber schon 19,99 Euro. Soll es vor 12 Uhr ankommen, so sind es 24,99 Euro und vor 10 Uhr sogar 34,99 Euro. Offiziell heißt es von DPD: „Prio- und Expresspakete kommen auch dann noch pünktlich an, wenn sie am Donnerstag, den 23. Dezember (12 Uhr), aufgegeben werden.“ Ob damit die Beauftragung oder die Abholung gemeint ist, verrät DPD in dieser Verlautbarung nicht. Das Gewicht spielt bei DPD keine Rolle, es muss nur unter 31,5 Kilo liegen.

UPS: Vorsicht bei der Express-Klasse

Auch UPS will viele der Pakete, die du jetzt erst verschickst, noch vor Weihnachten zustellen. Ob du dein Ziel noch erreichen kannst, ist abhängig davon, wo du wohnst und wohin dein Paket soll. Grundsätzlich will auch UPS Express-Pakete, die sich am 23. Dezember noch auf die Reise machen, bis Heiligabend zustellen. Aber Achtung: Das gilt nicht für die Option Express Saver! Was für dein Paket gilt, erfährst du auf der UPS-Webseite.

Du kannst die Pakete von UPS abholen lassen und dafür telefonisch oder online einen Abholauftrag buchen. Alternativ kannst du das Paket auch in einen UPS Pickup-Point bringen. Hier solltest du dringend darauf achten, bis wann du die Pakete abgeben musst, damit sie sich noch rechtzeitig auf die Reise machen. Die Abgabe im Pickup-Point ist etwas günstiger als eine Abholung durch UPS zu Hause.

Ein mit dem DPD-Beispiel vergleichbares Paket mit 5 Kilo Gewicht kostet bei einem Versand von Berlin nach Nordrhein-Westfalen 22,02 Euro. Bei einer Zustellung vor 9 Uhr schnellt der Preis auf 84,49 Euro hoch. Bei einer Abholung durch den UPS-Boten kommen 1,79 Euro hinzu.

Übrigens: Briefe und Postkarten innerhalb Deutschlands mit der Deutschen Post sollten, wenn sie heute vor Leerung des Briefkastens eingeworfen sind, noch bis Heiligabend ankommen.