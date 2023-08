Deutschland bekommt eine neue Fluggesellschaft

Es ist wenige Tage her, da wurde bekannt, dass Eurowings Discover in Zukunft als Discover Airlines auftritt. Jetzt kündigt sich zudem eine ganze neue Fluggesellschaft für Deutschland an. Die USC GmbH hat vom Luftfahrt-Bundesamt die Betriebsgenehmigung, das sogenannte Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC), erhalten. Das teilte das Unternehmen unter der Woche bei LinkedIn mit. Damit ist der Weg für den Betrieb der neuen Airline frei.

USC: Zwei Airbus A340 sind bereits bestätigt

Zunächst operiert USC aber auf überschaubarem Niveau und strebt auch keinen Linienbetrieb oder Punkt-zu-Punkt-Verkehr wie Lufthansa oder Eurowings an. Vielmehr ist geplant, mit Maschinen vom Typ Airbus A340 im Cargo- und Charter-Verkehr aktiv zu sein. Für Personen-Charter steht ein A340-300 (D-AUSC) zur Verfügung, der über 253 Sitze verfügt. Davon sind 215 in der Economy-Class zu finden, 38 in der Business-Class. Wer sich für ein Business-Class-Ticket entscheidet, kann auf einem Sitz Platz nehmen, der sich zu einem flachen Bett umfunktionieren lässt. Seit 2005 war das Flugzeug mit einer Reichweite von bis zu 13.500 Kilometern bei South African Airways und Jet Airways (Indien) aktiv.

Die zweite Maschine, ein größerer A340-600 (D-AUSZ), kommt in der Spitze sogar auf eine Reichweite von 14.450 Kilometern und kann theoretisch bis zu 317 Passagiere transportieren – bis zu 42 in der Business-Class. Auch dieses Flugzeug war zwischen 2004 und 2020 von Südafrika aus für SAA in die ganze Welt unterwegs. Für diese Maschine ist aber geplant, dass sie zu einem reinen Cargo-Jet umgebaut wird. Das berichtet das Fachmagazin aero Telegraph. Weitere A340, die künftig ebenfalls als Frachter um die Welt jetten, sollen folgen.

Mit Flugzeugen vom Typ Airbus A340 plant USC den Charter-Einsatz.

Airline möchte aushelfen, wo Bedarf besteht

USC wirbt damit, für etablierte Airlines als Partner einspringen zu wollen, wenn zum Beispiel zu Spitzenzeiten zusätzliche Kapazitäten notwendig sind. Auch dringende Ad-hoc-Charteranfragen möchte die junge Airline, die ihr Zuhause vor den Toren des Flughafens Frankfurt gefunden hat, anbieten. Im Wet-Lease-Verfahren ist es möglich, die Flugzeuge samt Crew zu mieten. Aber auch ein Dry-Lease komplett ohne Crew oder ein Damp-Lease nur mit Cockpit-Besatzung ist möglich.