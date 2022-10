Deutsche Post: Porto für Briefe günstiger als gedacht

Klar ist: Briefe und Postkarten zu versenden, ist heute in Deutschland teurer denn je. Und noch ist das Briefporto in Deutschland vergleichsweise günstig. Das ergab ein Preisvergleich der Deutschen Post in ganz Europa. Diese hat Statista nun in einer Grafik zusammengefasst. Demnach liegt der Preis für eine Briefmarke in Deutschland mit 85 Cent deutlich unter dem europäischen Durchschnitt für Porto von 1,25 Euro.

So teuer ist das Porto in Dänemark

Am teuersten ist das Porto in Dänemark. Stolze 3,90 Euro kostet dort ein einfacher Brief innerhalb Dänemarks. Auch in Finnland (3,45 Euro) und Italien (2,80 Euro) musst du für einen Brief vergleichsweise tief in die Tasche greifen. Weitere Beispiele: In Frankreich kostet ein Brief 1,43 Euro und in Großbritannien umgerechnet 1,11 Euro. Besonders günstig ist das Versenden hingegen auf Malta. Gerade einmal 30 Cent pro Standardbrief werden fällig – fairerweise muss man aber auch sagen, dass die Strecken auf der Insel vergleichsweise kurz sind.

Insgesamt haben seit der letzten Untersuchung die nationalen Postgesellschaften in 16 Staaten den Preis für den inländischen Standardbrief angehoben – auch die Deutsche Post. Dadurch ist der europäische Durchschnittspreis auf 1,25 Euro angestiegen. Über einen Zeitraum von fünf Jahren betrachtet, sind die nominalen Briefpreise in Europa um 54 Prozent gestiegen. Spitzenreiter in diesem Ranking ist nun Rumänien, das seinen Standardbrief seit 2017 um 179 Prozent verteuert hat. Deutschland hat sein Porto in diesem Zeitraum um 21 Prozent angehoben. Damit ist der Preis für den Standardbrief in 22 Ländern stärker gestiegen als hierzulande.

So teuer ist das Porto für Briefe in Europa

Neben dem Preis für den Standardbrief ist auch der Versand eines Briefs ins europäische Ausland im Vergleich zum letzten Jahr teurer geworden. 15 Länder haben das Porto für den Europabrief angehoben, dadurch ist der Durchschnittspreis dieses Produkts auf 1,89 Euro gestiegen, heißt es von der Deutschen Post. Während Postkunden für den Versand eines Briefes in ein anderes europäisches Land im Durchschnitt fast das Doppelte des Preises für den Standardbrief berappen müssen, betrage dieser Faktor in Deutschland nur 1,3 bei einem Preis von 1,10 Euro für den Europabrief.