Deutsche Post mit neuem Service: Änderung für alle Briefe

Schon seit 2023 bietet die Deutsche Post einen Dienst an, der deine Briefsendungen digitalisiert. Der Service Postscan scannt Sendungen wie Briefe, Postkarten oder Einschreiben in einem automatisierten Prozess in einem Scan-Zentrum der Post und stellt sie anschließend digital zur Verfügung. Die Original-Dokumente werden aufbewahrt und einmal im Monat konsolidiert an die Empfangsadresse oder an eine alternative Zustellanschrift des Kunden zugestellt. Postscan ist sowohl dauerhaft als auch temporär, zum Beispiel während eines Urlaubs oder beruflicher Reisen, nutzbar. Jetzt gibt es ein Upgrade.

Web.de und GMX werden Teil von Postscan der Deutschen Post

War es bisher nur möglich, den Digitalisierungs-Service im Onlineshop der Deutschen Post zu nutzen, kommt jetzt eine E-Mail-Weiterleitung dazu. Im Rahmen einer Kooperation sind jetzt nämlich auch die E-Mail-Anbieter Web.de und GMX ein Teil des Angebots. Postscan-Nutzer haben ab sofort die Möglichkeit, sich ihre eingescannten Dokumente an eine E-Mail-Adresse der beiden Anbieter senden zu lassen. Dabei kommt eine verschlüsselte Datenverbindung zum Einsatz, um die strengen deutschen und europäischen Datenschutzstandards einzuhalten. Wie gewohnt bleibt aber auch das Abrufen der Briefsendungen über den Post-Shop möglich.

In den E-Mail-Posteingängen von Web.de und GMX sind die Postscan-E-Mails mit einem Logo der Deutschen Post versehen und so klar gekennzeichnet. Zusätzlich markiert ein blauer Haken, der sogenannte „Blue Tick“, den Absender als „geprüft und authentisch“. Die eigentlichen Schreiben sind an die jeweilige E-Mail als PDF-Datei angehängt und per Webbrowser oder in den E-Mail-Apps von GMX und Web.de abrufbar. Je nach Bedarf ist es möglich, die Dateien herunterzuladen oder direkt im Web.de Onlinespeicher oder der GMX Cloud abzulegen.

Der Service Postscan von der Deutschen Post wird verbessert.

Digitalisierung von Briefen kostet extra

Im Shop der Deutschen Post werden die digitalen Dateien automatisch nach 90 Tagen gelöscht. Im Postfach von Web.de und GMX kannst du selbst entscheiden, wann du die E-Mails löschst. Kostenlos ist der Postscan aber nicht. Monatlich werden 14,99 Euro fällig. Mit einer Frist von sieben Tagen ist eine Kündigung möglich. Die optionale E-Mail-Weiterleitung der PDF-Dateien an GMX und Web.de ist mit keinen weiteren Kosten verbunden.