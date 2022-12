Deutsche Bahn plant ICE 5: Das soll der neue Zug leisten

Noch nie hat die Deutsche Bahn so viele neue Züge bekommen, wie es für das kommende Jahr geplant ist. Das Unternehmen erwarte pro Monat die Lieferung von jeweils drei neuen ICE. Das teilte die Bahn vor einigen Wochen im Rahmen der Vorstellung des neuen Bahn-Fahrplans mit, der seit einigen Tagen gültig ist. Neben dem neuen ICE 3 Neo wird es auch weitere ICE 4 geben. Insgesamt hat die Bahn bei Siemens 73 ICE 3 Neo mit insgesamt 30.000 Sitzplätzen bestellt. Hinzu kommen die insgesamt 140 ICE 4 – ebenfalls von Siemens kommen. Der Plan: Ende der 2020er Jahre sollen mit 450 ICE mehr als hundert Züge mehr im Netz unterwegs sein als derzeit. Doch dabei soll es nicht bleiben. Denn nach dem ICE 4 und dem ICE 3 Neo soll der ICE 5 kommen.

ICE 5: Es wird kein Doppelstock-ICE

Für den ICE 5 haben in diesem Jahr die ersten Planungen begonnen. Im kommenden Jahr soll die Entwicklung des neuen Schnellzugs vorangetrieben werden. Das Ziel: Ende 2031 soll er erstmals rollen. Erste Kern-Merkmale sind jetzt bekanntgeworden. So soll der Zug über einen niveaugleichen Einstieg verfügen. Sprich, dass du neben Bahnsteig und Zug keine Treppe steigen musst. Bekannt ist das vom angekündigten ICE L, der eigentlich gar kein ICE ist, sondern als Intercity-Ersatz des spanischen Herstellers Talgo unter anderem zwischen Berlin und Amsterdam fahren soll. Für einen ICE mit bis zu 300 km/h wäre das eine Neuerung.

Derzeit hat die Bahn Siemens Mobility und Alstom mit der Entwicklung eines Konzepts beauftragt. Sie sollen jeweils voneinander unabhängige Entwürfe erstellen. In der zweiten Jahreshälfte 2023 soll es dann eine Ausschreibung für die konkrete Entwicklung, den Bau und die Zulassung von bis zu 100 Zügen geben. Zumindest geht das aus dem Rahmenvertrag hervor. Ob die Bahn am Ende so viele Züge bestellt, wird sich zeigen. Klar ist aber: Doppelstock-ICE will die Bahn nicht haben. Die Züge mit zwei Etagen bleiben somit beim Fernverkehr den Intercity-Strecken vorbehalten.