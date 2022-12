Deutsche Bahn mit massiven Änderungen: Das gilt ab jetzt und für 2023

Die Deutsche Bahn hatte es schon lange angekündigt und nun ist es so weit: Der neue Fahrplan ist da und bringt einige Änderungen für Reisende mit sich. Die meisten davon gelten vor allem für das Jahr 2023. Doch auch aktuell gibt es etwas zu beachten. Denn es gibt über Weihnachten eine massive Aufstockung der Kapazitäten.

Zusätzliche Züge an Weihnachten und Silvester

Über Weihnachten und Silvester verstärkt die Deutsche Bahn ihren Takt nach eigenen Angaben um 80 zusätzliche Züge. Die sollen vor allem an den Tagen rund um Weihnachten für mehr Kapazitäten auf vielbefahrenen Strecken sorgen. Sie werden vor allem am 22. und 23. sowie am 27. und 28.12 auf den Strecken Berlin – München – Stuttgart und Köln – Düsseldorf – Berlin eingesetzt.

Doch nicht nur an den Feiertagen gibt es mehr Verbindungen. Seit heute gibt es laut Bahn zwischen Köln und München pro Stunde zwei umsteigefreie Verbindungen. Dazu wird die Strecke München – Stuttgart von täglich 70 auf 90 Fahrten aufgebohrt. Als dritte Verstärkung im Netz nennt die Bahn 60 Prozent mehr Sitzplatzangebot zum Frankfurter Flughafen. Damit will man Zubringer-Flüge ab jetzt unnötig machen.

Neue Nachtzuglinien – Bahn stärkt Nord-Süd-Verbindungen

Auch bei Nachtzügen gibt es neue Verbindungen. So kannst du jetzt bei Bedarf von Berlin direkt und im Schlaf nach Zürich fahren. Die 12-Stunden-Fahrt wird mittels eines Nightjets der ÖBB realisiert. Ebenfalls mit dem Nightjet geht es ab heute von Stuttgart nach Venedig. Die ebenfalls 12 Stunden dauernde Fahrt geht unter anderem über München, Salzburg und Udine.

Neben den neuen Strecken und den neuen Preisen, gibt es ab jetzt aber noch mehr zu beachten. Unter anderem wird das Bahn-Magazin abgeschafft. Was sich 2023 allerdings nicht ändert, ist zum einen, der eher maue Handyempfang an den Strecken in Deutschland. Hier hat man Bahn- und Mobilfunkfans vor kurzem die Hoffnung geraubt, dass es 2023 zu deutlichen Verbesserungen kommen wird. Was sich ebenfalls nicht ändert, sind die vielen Baustellen der Deutschen Bahn. Sie werden auch 2023 wieder für Ärger sorgen. Wo, zeigen wir dir in einem gesonderten Artikel.