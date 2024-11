Immer wieder kommt es vor, dass Apple offizielle Service-Programme für seine Hardware startet. So ein Angebot gab es etwa für die problematischen Tastaturen im MacBook vor einigen Jahren. Im Jahr 2020 traf es die AirPods Pro, die bei knisternden oder statischen Tönen kostenlos ausgetauscht wurden. Nun hat das Unternehmen ein neues Service-Programm gestartet. Betroffen ist dieses Mal das iPhone 14 Plus. „Bei einem sehr kleinen Prozentsatz“ der Modelle hat Apple Probleme mit der Rückkamera festgestellt.

iPhone 14 Plus: Apple startet Service-Programm für die Rückkamera

Laut Apple äußert sich das Problem durch eine fehlende Vorschau der Kamera. Dabei handelt es sich offenbar nicht um einen Fehler, den man durch ein Software-Update aus der Welt schaffen kann. Auf einer Website kannst du selbst prüfen, ob dein iPhone 14 Plus betroffen ist.

Das Unternehmen schreibt weiter, dass die betroffenen Smartphones zwischen dem 10. April 2023 und dem 28. April 2024 hergestellt wurden. Du kannst auf der Website die Seriennummer deines iPhone eingeben, um prüfen zu lassen, ob es für das neue Programm qualifiziert ist.

Ist dies der Fall, bietet Apple oder ein autorisierter Apple Service Provider einen kostenlosen Service. Du kannst dann eine Reparatur in einem Apple Store, dem Drittanbieter oder auch per Mail-In-Service über Apples Reparaturzentrum vereinbaren. In der Beschreibung des neuen Programms weist das Unternehmen aber darauf hin, dass etwaige andere Schäden deines iPhone 14 Plus zuerst behoben werden müssen. Durch diese zusätzliche Reparatur können also dennoch Kosten aufkommen.

Des Weiteren schreibt Apple, dass es eine Reparatur unter Umständen nur in dem Land oder der Region anbieten kann, wo du dein iPhone 14 gekauft hast. Hast du es im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gekauft, ist der Service in allen Mitgliedsstaaten möglich. Problematisch könnte es aber sein, wenn du dein Smartphone außerhalb des EWR gekauft hast und es dann in Deutschland reparieren lassen willst.

Das neue Programm gilt für qualifizierte Modelle des iPhone 14 Plus für drei Jahre nach dem ersten Verkauf des Smartphones. Wenn du dein Handy bereits aufgrund desselben Fehlers kostenpflichtig repariert hast, kannst du Apple für eine Rückerstattung kontaktieren.