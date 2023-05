Decathlon greift Lidl und Aldi an: So viel kosten die neuen E-Bike-Modelle 

Zu dem Fahrrad-Angebot von Decathlon zählen Fahrräder, E-Bikes und E-Mountainbikes. Auf ihrer Webseite bieten sie mehr als 50 verschiedene E-Mountainbikes an. Das Rockrider E-MTB kostet beispielsweise 899,99 Euro und ist somit ein E-Fahrrad der unteren Preisklassen. Doch Decathlon kann nicht nur billig. Der Modellkönig ist bisher das Rockrider MTB E-ST 900, das regulär knapp 2.200 Euro kostet. Jetzt zeigt Decathlon zwei neue Modelle, die im Portfolio noch einmal eine Schippe drauflegen.

Decathlon: Fahrrad-Angebot wird erweitert

Rockrider ist die hauseigene Marke der Franzosen. Die Marke bietet ein breites Spektrum an Modellen. So gibt es E-Bikes für die gemütliche Wochenendtour, Ballern im Downhill-Gelände oder auch ein Rennen auf Asphalt. Decathlon zufolge kommen noch in diesem Jahr mehrere neue Modelle dazu. Darunter sind nicht nur zwei neue Mountainbikes, sondern auch zwei neue E-Mountainbikes. Ihre Eigenmarke unterteilen sie in drei verschiedene Modellkategorien. Die „Explorer“-Kategorie ist für den Freizeitsportler und Anfänger. Radfahrer, die lieber härtere Herausforderungen annehmen oder sich diesen stellen, fallen in die „Fell“-Kategorie. Und zu guter Letzt gibt es noch „Race“ welche für Mountainbike-Sportler gedacht ist. Die beiden neuen Mountainbike-Modell stammen aus dem Segment „Explorer“.

Das Rockrider E-EXPL 700 soll ideal für lange Ausflüge sein. Mit maximal 70 Newtonmeter (Nm) hilft der Bose Drive T Mittelmotor seinem Fahrer bei Steigungen. Die Microshift Advent X Schaltung soll dabei für einen einfachen und genaueren Gangwechsel sorgen. Für eine angenehme Federung sorgt eine Gabel mit einem Federweg von 130 Millimeter. In der Größe L soll das E-Mountainbike rund 24,5 Kilogramm wiegen. Decathlon verspricht eine gute Haftung bei den Reifen und Felgen, die tubeless ready sind. Wenn du willst, kannst du das E-Bike also auch auf schlauchlose Reifen umrüsten. Ende Mai 2023 kannst du dir das E-EXPL 700 für 2.499 Euro kaufen.

Decathlon Rockrider E EXPL 700

„Allmountain Allrounder“: Ein E-Bike für alles?

Der „Allmountain Allrounder“ mit dem Modell-Kürzel E-EXPL 700S soll für die Berge perfekt sein. Auch dieses Modell verfügt über den E-Motor, den Decathlon schon im E-EXPL 700 verbaut. Decathlon integriert eine absenkbare Sattelstütze und eine Shimano-Deore-Gangschaltung. Sie sorgen für viel Flexibilität in abwechslungsreichem Gelände. Du greifst damit bei Bedarf auf eine große Bandbreite im Antriebsstrang und eine variable Sitzhöhe zurück.

Die Federgabel, die einen Federweg von 140 Millimetern bietet, spielt dabei ebenfalls eine große Rolle. Sie bügelt Unebenheiten auf Asphalt und im Gelände aus und sorgt für mehr Komfort und dass dein Reifen die Bodenhaftung nicht so schnell verliert. Das E-EXPL 700S wiegt in der Größe L satte 26,7 Kilogramm. Auch der Preis ist bei diesem Modell höher. Ab Ende Juni kannst du dir das E-EXPL 700S für 3.499 Euro kaufen.