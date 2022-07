Citroën ë-C4 X: Neues Crossover-Modell mit polarisierendem Äußeren

Schon länger hat es bei Citroën keine Neuigkeiten aus dem Bereich der E-Mobilität im Pkw-Bereich gegeben. Das ändert sich jetzt. Denn der französische Automobilkonzern hat den Citroën ë-C4 X präsentiert. Er soll im Crossover-Design in der Kompaktklasse für Aufsehen sorgen und ist dafür mit 100 kW (136 PS) Leistung bei einem Drehmoment von 260 Nm ausgestattet. Der gleiche Antriebsstrang kommt auch bei anderen Autos des Stellantis-Konzerns zum Einsatz. Zum Beispiel beim Opel Mokka-e oder beim elektrischen Peugeot e-208.

Citroën ë-C4 X lädt mit bis zu 100 kW

Ziel von Citroën ist es, mit dem ë-C4 X eine bezahlbare Alternative zu Schrägheck- und SUV-Angeboten am Markt zu platzieren. Und diese Alternative steht in einigen Ländern Europas ab Anfang 2023 ausschließlich in elektrifizierter Form zur Verfügung. Dazu zählen neben Deutschland unter anderem auch die Niederlande, Belgien und Österreich. In Süd- und Osteuropa – auch am Heimatmarkt in Frankreich – steht der Citroën C4 X auch als Benziner oder Diesel bei den Händlern. Gleiches gilt für Märkte in Afrika und im Mittleren Osten.

Die WLTP-Reichweite des neuen E-Autos liegt nach Angaben des Herstellers bei bis zu 360 Kilometern, eine Wiederaufladung des 50 kWh großen Akkus ist an Schnellladesäulen auf Basis eines 400-Volt-Systems mit bis zu 100 kW möglich. An einer Wallbox dauert das Laden 7,5 Stunden bei einphasiger Stromversorgung oder 5 Stunden bei dreiphasiger Stromversorgung und dem optional erhältlichen 11-kW-Bordladegerät.

In der Seitenansicht präsentiert sich der Citroën ë-C4 X mit durchaus muskulösen Proportionen.

Drei Fahrmodi verfügbar

Wer im neuen Citroën ë-C4 X unterwegs ist, kann zwischen drei Fahrmodi wählen: Eco, Normal und Sport. Selbst im Sportmodus müssen aber nach Herstellerangaben 9,7 Sekunden vergehen, um von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen. An dieser Stelle macht sich die etwas defensiv ausgelegte Leistung des Elektroautos bemerkbar. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 150 km/h begrenzt, regeneratives Bremsen für das teilweise Aufladen der Batterie während der Fahrt ist natürlich auch in diesem Elektroauto verfügbar.

Mit einer Länge von 4,60 Metern und einer Breite von 1,80 Metern kommt der Citroën ë-C4 X auf ähnliche Abmessungen wie der Hyundai IONIQ 5. Im Vergleich zum klassischen Citroën ë-C4 ist die X-Ausführung mit einem sanfter nach hinten abfallenden Dach ausgestattet: Coupé-Stil. Der Kofferraum wirkt auf den ersten Blick klein, bietet aber nach Herstellerangaben ein Volumen von stattlichen 510 Litern.

Im Innenraum erfolgt die Bedienung in weiten Teilen über ein 10 Zoll großes Touch-Display. Alternativ steht auch eine Sprachsteuerung zur Verfügung. Smartphones lassen sich per Apple CarPlay und Android Auto mit dem Fahrzeug verbinden. Und das sogar kabellos. Je nach Ausführung stehen beim Citroën ë-C4 X außerdem bis zu 20 Fahrerassistenzsysteme zur Verfügung – Notbrems-System inklusive. Autonomes Fahren ist auf Basis von Level 2 möglich.

Ein Blick in den Innenraum des neuen Citroën ë-C4 X.

Was kostet der Citroën ë-C4 X?

Einen Preis für den Citroën ë-C4 X hat der Hersteller noch nicht verraten. Dafür liegt die geplante Einführung noch etwas zu weit in der Zukunft. Man kann aber davon ausgehen, dass das Basismodell zwischen 35.000 und 40.000 Euro kosten wird. Das Schwestermodell Citroën ë-C4 kostet aktuell mindestens 36.140 Euro.

Übrigens: Streng genommen ist der Citroën ë-C4 X gar kein Franzose. Gebaut werden soll er nämlich ab Anfang 2023 im Stellantis-Werk in Madrid.