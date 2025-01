CES 2025: Neue KI-gestützte Software hebt Live-Übersetzungen auf nächstes Level

Stell dir einmal vor, du bist auf einer großen Messe im Ausland und möchtest neue Kontakte knüpfen oder bestehende Beziehungen pflegen. Das Problem ist aber, dass dein Gesprächspartner und du nicht dieselbe Sprache sprechen. Abhilfe schaffen Live-Dolmetscher von Timekettle. Was zunächst wie ein kabelloser Kopfhörer aussieht, ist in Wahrheit ein hochentwickelter Übersetzer in deinem Ohr. Dieser ermöglicht es, in Echtzeit die Sätze deines Gegenübers für dich zu übersetzen. Du kannst daraufhin in deiner Sprache antworten und ein zweites Headset im Ohr deines Gesprächspartners übersetzt deine Worte in dessen Muttersprache.

Das alles klappt bereits jetzt. Mit dem neuen Betriebssystem „Babel OS“ sollen Gespräche aber sogar noch natürlicher möglich sein und Übersetzungen schneller sowie präziser ablaufen.

Echtzeitübersetzung ohne Verzögerung: Das bietet das neue Betriebssystem von Timekettle

Timekettle hat auf der CES in Las Vegas das neue Betriebssystem „Babel OS“ für seine Dolmetscher-Ohrstöpsel vorgestellt. Ob du auf Reisen bist, an internationalen Meetings teilnimmst oder dich einfach so mit Freunden und Bekanntschaften unterhalten möchtest – mit dem neuen Betriebssystem werden Gespräche noch menschlicher und reibungsloser. Und das funktioniert nicht nur face-to-face, sondern auch bei Online-Meetings und -Vorträgen. Was die Software im Detail bietet und mit welchen Dolmetscher-Ohrstöpseln sie kompatibel ist, erfährst du hier.

Timekettle-Produkte mit Babel OS lassen sich auch online nutzen

Geräte mit Babel OS sollen nahezu in Echtzeit verstehen, was gesagt wird und Übersetzungen mehr oder weniger ohne Verzögerungen liefern. Dadurch sind Gespräche fast so realistisch wie in der eigenen Muttersprache. Stell dir einmal vor, du bist in einem Meeting und die Übersetzung erfolgt so schnell, dass du beinahe vergisst, dass es nicht um deine eigene Sprache handelt. Du kannst Inhalte sofort verstehen und unmittelbar antworten.

Möglich ist das, indem die Software gesprochene Sätze aufteilt und währenddessen voraussagt, wie sie weitergehen. Das bedeutet: Du musst nicht abwarten, bis dein Gegenüber fertig gesprochen hat, sondern kannst unmittelbar verstehen und reagieren. Derzeit sind über 40 Sprachen verfügbar, die mit menschlicher Emotionalität und in authentischer Tonalität übersetzt werden können. Babel OS ist ab sofort verfügbar und optimiert die Produktpalette von Timekettle um ein Vielfaches.

Authentische, menschenähnliche Übersetzungen & Verbesserungen, die nie aufhören

Tonalität und Sprechstil sind entscheidend, um in Gesprächen nicht nur verstanden zu werden, sondern auch den Charakter des Gegenübers kennenzulernen. Babel OS kann die gesprochenen Stimmen klonen und auf eine ähnliche Art wiedergeben. Dadurch sollen die Übersetzungen noch natürlicher und emotionaler klingen. So kannst du dich etwa warm und persönlich ausdrücken – egal, in welcher Sprache. Und genauso kommen die Worte deines Gegenübers auch authentisch bei dir an.

Das neue Betriebssystem aus dem Hause Timekettle basiert auf modernstem maschinellem Lernen und wird durch laufende Updates immer intelligenter. So soll dein Übersetzungsbegleiter mitlernen und sich an diverse Akzente, Redestile und neue Begriffe anpassen können. Und das Beste: Die Updates sind kostenfrei! Du bekommst also nicht nur ein fertiges Produkt, sondern ohne Aufpreis einen immer besser werdenden Kommunikationspartner.

Personalisierte Übersetzungen für deinen Bedarf

Arbeitet dein Team mit spezifischen Fachbegriffen, Namen oder Abkürzungen? Kein Problem! Dank der Funktion „Benutzerdefiniertes Lexikon“ kannst du das Übersetzungserlebnis genau auf deine Bedürfnisse zuschneiden, indem du bestimmte Begriffe vorab definierst. Egal, ob du in der Medizin, Technik oder im Marketing arbeitest – Babel OS versteht dich. Und du verstehst dein Team. Übrigens: Auch ein spezieller Slang lässt sich antrainieren, damit du dich ebenso mit Freunden und anderen internationalen Bekanntschaften gut verständigen kannst.

Auch für die Verständigung in internationalen Freundschaften und Beziehungen geeignet

Babel OS wurde außerdem entwickelt, um dir gleichzeitig eine bestmögliche Sicherheit zu bieten. Mit strengen Verschlüsselungsstandards und Sicherheitsmaßnahmen kannst du sicher sein, dass deine Daten geschützt sind. Das Betriebssystem entspricht vollständig den DSGVO-Standards und erfüllt höchste Datenschutzanforderungen. Ob im beruflichen oder privaten Bereich – du kannst dich auf den Schutz deiner Informationen verlassen.

Deine Daten sind sicher – Timekettle Dolmetscher sind auch für sensible Gespräche geeignet

In Zukunft sind zudem noch vielfältige weitere Verbesserungen zu erwarten. So arbeitet Timekettle gerade auch an Lösungen, die komplett offline funktionieren sollen. Ob in abgelegenen Regionen, im Flugzeug oder überall sonst, wo die Internetverbindung abbrechen könnte – die Kommunikation soll künftig nahtlos weitergehen können. So werden barrierefreie Gespräche bald jederzeit und überall möglich sein.

Babel OS: Ab sofort auf vielen Geräten von Timekettle verfügbar

Timekettle hat Babel OS so entwickelt, dass es mit einer Menge Geräten kompatibel ist. Darunter: Die leistungsstarken W4 Pro Earbuds oder der X1 Interpreter Hub, die wir beide bereits testen durften (Test W4 Pro Earbuds und Test X1 Interpreter Hub). Aber das neue Betriebssystem ist etwa auch mit den handlichen T1 Mini Handheld Interpreters oder den WT2 Edge/W3 Earbuds kompatibel. Babel OS ist ab sofort verfügbar und du kannst die Babel OS-fähigen Geräte bei Timekettle selbst oder bei Amazon kaufen.