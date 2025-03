Casa Casi: Elektromobilität und Motorräder – wird das noch was?

Während sich Michael Büttner hier bei inside digital schon seit Jahren mit E-Motorrädern auseinandersetzt, haben Fabi und ich mit diesem Thema bislang noch gar nicht viel am Hut gehabt. Wir haben aber das Gefühl, dass wir uns um diese E-Kisten auf zwei Rädern deutlich mehr kümmern sollten.

In der heutigen Folge unseres Podcasts machen wir daher erst einmal so etwas wie eine Bestandsaufnahme. Und die sieht leider wirklich überschaubar aus: Michael war jüngst in Dortmund auf der Motorrad-Messe und musste feststellen, dass Elektromobilität dort nur ein Nischendasein fristet.

Die aktuelle Folge 154 der Casa Casi: Wann geben E-Motorräder endlich Vollgas?

(Fast) niemand kauft E-Motorräder

Das spiegelt auch ziemlich präzise die gesamte Situation rund um elektrisch betriebene Motorräder wider. So hat Harley Davidsons E-Marke LiveWire 2023 lediglich 660 Modelle verkauft. BMW hat die Entwicklung neuer heißer E-Öfen sogar komplett auf Eis gelegt.

Aber klar, damit geben wir uns im Podcast nicht zufrieden und sind daher guter Dinge, dass auch diese Sparte früher oder später noch Fahrt aufnimmt. Wieso wir daran glauben? Könnte ich hier jetzt erzählen, aber ich finde, du solltest dir lieber den Podcast anhören – und uns am besten anschließend verraten, ob du daran glaubst, dass Elektromobilität künftig auch für Motorräder funktioniert.

Casa Casi 154 – Show Notes

Hör uns in der neuen Folge des Podcasts Casa Casi also dabei zu, wie wir uns ans Thema herantasten, Michaels Motorrad-Geschichten lauschen und erklären, dass umweltfreundliche Motorräder auch eine wichtige Säule der Verkehrswende sein werden. Willst du uns künftig weiter zuhören, beispielsweise bei Spotify oder auch Apple? Hier geht es zur aktuellen Folge und hier findest du alle Links zu unseren alten „Casa Casi“-Podcat-Folgen.

Die wichtigen Links zur Folge: