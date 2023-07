Call of Duty ist zurück: Woher kommt der plötzliche Hype?

Wer aktuell in die Liste der meistverkauften bezahlten Spiele im Xbox Store schaut, der findet zahlreiche Call of Duty Spiele für die Xbox 360 an der Spitze. Dies liegt nicht nur daran, dass sich die Spiele aktuell im Sale befinden. Vielmehr hat es mit einer Verbesserung zu tun, die die Spiele und vor allem deren Multiplayer-Modus wiederbelebt hat.

Call of Duty übertrifft alle

Aktuell wirkt der Anblick der Verkaufscharts im Xbox Store fast schon etwas bizarr. An der Spitze befinden sich gleich vier Xbox 360 Spiele, Call of Duty Black Ops II, Modern Warfare 2, Black Ops und Modern Warfare 3. Auch Call of Duty World at War hat es unter die Top 10 geschafft. Damit befinden sich die Spiele momentan auf einer besseren Position als beispielsweise Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy und Elden Ring. Auch Minecraft musste weichen.

Die Xbox 360 wurde 2005 veröffentlicht und 2013 von der Xbox One ersetzt. 2016 stelle Microsoft die Produktion der Konsole offiziell ein. Es handelt sich bei den Call of Duty Spielen, die sich aktuell an der Spitze der Charts befinden, um Titel, die mitunter über 10 Jahre alt sind. Wie kommt es also, dass die Spiele sich plötzlich wieder so großer Beliebtheit erfreuen?

Verbesserungen der Server

Vor kurzem haben es die Macher der Call of Duty-Spiele geschafft, das Online-Matchmaking der alten Spiele zu reparieren. Und das, obwohl Activision vermutlich aktuell auch an Modern Warfare 3 arbeitet, das Gerüchten zufolge schon bald angekündigt werden könnte. Viele junge Spieler hatten bislang nicht die Möglichkeit, die älteren CoD Spiele zu genießen. Dank der verbesserten Server und einem Sonderverkauf, der die Spiele momentan stark reduziert, haben sie nun die Möglichkeit, dies zu tun.

Dank der Abwärtskompatibilität von Xbox kannst du die alten Spiele nicht nur auf der Xbox 360 spielen. Sie laufen auch auf der Xbox One und sogar der Xbox Series X/S. Somit bleiben sie nach wie vor für Spieler zugänglich, was sich scheinbar auch bezahlt macht. Der Sale endet in 11 Tagen.