C Seed N1: Dieser faltbare Fernseher definiert das Mögliche neu

Der neue, faltbare Luxus-TV C Seed N1 definiert die Möglichkeiten von Verstaumöglichkeiten für Fernseher neu. Das Modell besteht aus MicroLEDs, die man in vier einzelnen Teilelementen des Displays zusammenklappen kann, sodass der Fernseher bei Nichtgebrauch verstaut werden kann. Besitzer dieses Luxus-TVs können ihren Fernseher künftig zusammenfalten und in die Ecke stellen, wenn sie ihn nicht nutzen.

C Seed N1 – das hat der faltbare Fernseher zu bieten

Das Konzept des C Seed N1 ist ein wahrer Blickfang, denn der Fernseher kann sich eigenständig aus einer Aluminium-Skulptur entfalten. Das verleiht ihm nicht nur neue Aufbewahrungsmöglichkeiten, sondern auch ein futuristisches Erscheinungsbild. Insgesamt ist das Modell in drei unterschiedlichen Größenordnungen mit einer Bildschirmdiagonale von 260 bis 420 Zentimetern erhältlich. Je nach Ausführung handelt es sich also um Modelle mit 103, 137 oder 165 Zoll. Das kleinste Modell des C Seed N1 kostet dabei bereits umgerechnet um die 180.000 Euro. Es handelt sich also nicht um einen Fernseher, den sich jeder für sein Wohnzimmer leisten kann, sondern um ein Luxus-Exemplar.

Möglich wird der faltbare TV-Bildschirm, da er aus mehreren MicroLED-Leinwänden zusammengesetzt wird, die sich zu einem größeren, gemeinsamen Display entfalten. Dabei nimmt selbst die kleinste Ausführung des Luxus-TVs noch immer eine Breite von 4,2 Metern ein. Das Display des C Seed N1 bietet HDR10+ sowie eine 4K-Auflösung. Dank der verbauten MicroLEDs kann der TV auch entsprechend echte Schwarzwerte darstellen, da den einzelnen Pixeln klein genug ausgeleuchtet werden, damit das Licht nicht in andere Bildschirmbereiche ausstrahlt. Dazu verfügt der Luxusfernseher bereits über ein integriertes Zwillings-Lautsprechersystem mit einer Leistung von 100 Watt.

Neben dem C Seed N1 befindet sich mit dem Vorgängermodell C Seed M 1 ein weiteres faltbares TV-Modell im Portfolio. Im Gegensatz zum C Seed N1 setzt dieser Luxus-Fernseher auf einen Versenkmechanismus im Boden, ähnlich wie die faltbaren Outdoor-Modelle des Herstellers.

C Seed 201 und C Seed 144 – Faltbare Outdoor-Fernseher

Der C Seed N1 ist nicht das einzige Modell des Luxusunternehmens, das sich zusammenfalten lässt. Der C Seed 201 stellt eine Luxus-Ausführung eines Outdoor-TVs dar, deren äußeres Design Porsche Design Studio entwickelt hat. Dieser Fernseher befindet sich versteckt in einer unterirdischen Aufbewahrungshülle, bis er sich auf Knopfdruck daraus erhebt. Auch dieses Modell setzt dabei auf einen faltbaren Bildschirm, der aus insgesamt sieben MicroLED-Paneelen besteht. Dieses Luxus-Modell wartet ebenso mit einer 4K-Auflösung auf, bietet dabei jedoch eine viel größere Bildschirmdiagonale.

C Seed 201 – großer, faltbarer Outdoor-TV

Sage und schreibe 201 Zoll besitzt der Luxus-Fernseher, sodass er sich als riesige Außenleinwand eignet, die du auf Knopfdruck wieder verstauen kannst. Eine kleinere Ausführung des Modells mit der gleichen Technologie ist in Form des C Seed 144 verfügbar, der eine Bildschirmdiagonale von 144 Zoll aufweist. Im Gegensatz zum C Seed 201 besteht er nur aus 5 statt 7 MicroLED-Säulen. Bezahlbar sind die Modelle für den normalen Anwender jedoch nicht. Der C Seed 201 kostet dich mit ungefähr 565.000 Euro ein ganzes Vermögen.