Die Zukunft des Saugroboters? Narwal präsentiert neuartige Technik auf der CES 2024

Saugroboter gibt es inzwischen in Hülle und Fülle. In den neuen smarten Haushaltshelfern von Narwal verstecken sich jedoch einige Funktionen, die man sonst nirgendwo findet. Was die auf der CES 2024 vorgestellten Modelle besonders macht, erfahrt ihr hier.

Narwal Freo X Ultra: Der Game-Changer in der Bodenreinigung

Während man die Bürste herkömmlicher Roboter oft von den aufgewickelten Haaren befreien muss, verhindert der Freo X Ultra dieses Dilemma ganz automatisch. Das aerodynamische Design der Zero-Tangling-Bürste führt aufgesaugte Haare direkt in den Staubbehälter. Die Leistungsfähigkeit haben der TÜV und die SGS bestätigt – ein Gütesiegel für Qualität und Innovation.

Der Narwal Freo X Ultra kommt mit Zero-Tangling-Bürste und 8.200 Pa Saugleistung

Mit einer weit überdurchschnittlichen Saugkraft von 8.200 Pa taucht der Freo X Ultra tief in die Welt der Teppichfasern ein und schluckt über 99 Prozent der Bodenpartikel. Statt einer lauten und wartungsintensiven Absaugstation manövriert der Freo X Ultra seinen Schmutz direkt in einen im Roboter integrierten Staubbeutel. Damit gelingt die Staubentleerung maximal hygienisch. Alternativ kannst du den klassischen Staubbehälter nutzen.

Aus dem Vorgängermodell kennt man bereits den Freo-Modus: Damit erkennt der Roboter selbst, wie dreckig der Boden ist und entscheidet anhand dessen, wie intensiv er reinigen muss. Dabei unterstützen ihn seine zwei rotierenden Mopps in Dreiecksform, die mit einem maximalen Druck von 12 N selbst hartnäckigen Flecken den Kampf ansagen.

Narwal Freo X Plus und S10 Pro

Der Freo X Plus muss sich vor seinem großen Bruder keinesfalls verstecken. Er kommt mit derselben KI-gestützten Reinigungssoftware, der verwicklungsfreien Hauptbürste sowie dem neuen Auto Empty 2.0 mit integriertem Staubbeutel. Seine Saugleistung von 7.800 Pa ist ebenfalls sehr stark und höher als der Branchendurchschnitt. Der Freo X Plus ist für jeden geeignet, der Wert auf eine platzsparende Ladestation legt.

Narwal Freo X Plus mit Auto Empty 2.0

Neben den beiden Robotern bringt Narwal mit dem S10 Pro ein Ultraleichtgewicht unter den Nass-/Trockensaugern auf den Markt. Seine Links-Rechts-Manövrierfähigkeit von 63 Grad sowie die spezielle Lie-down-Funktion machen ihn zum Meister der Flexibilität. Dank seiner beeindruckenden Saugleistung von 14.000 Pa sowie der Wischfunktion wird er darüber hinaus zum regelrechten Schmutzkiller.

Mit dem Narwal S10 Pro kommst du selbst unter niedrige Möbel

Narwal: Erfinder der Roboter-Selbstreinigung

Gegründet 2016, stieg Narwal rasant zu einem der spannendsten Anbieter im Saugroboter-Markt auf. Als Entwickler des weltweit ersten Saug- und Wischroboters mit Selbstreinigungsstation hat Narwal eine neue Gerätekategorie ins Leben gerufen. Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung (R&D) in Bereichen wie SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), 3D-Erfassung und KI-gestützter Objekterkennung treibt das Unternehmen die Grenzen der Technologie stets weiter.

Mehr zu Narwal und den neu vorgestellten Produkten findest du auf der offiziellen Hersteller-Website.

