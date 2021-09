BMW stellt E-Bike vor: 300 km Reichweite und 60 km/h

BMW bemüht sich, zumindest nach Außen hin, die Zukunft der Mobilität auch außerhalb der Automobilbranche mitzugestalten. Während die Konzepte zu einem E-Scooter und einem Lastenfahrrad viel zu spät kamen, zeigt man jetzt pünktlich zur IAA ein E-Bike-Konzept, das Forderungen stellt. Forderungen an den Gesetzgeber. Denn wie bei Canyons Vierrad-E-Bike fehlt es an Regeln im Straßenverkehr.

BMW i Vision AMBY – E-Bike mit drei Fahrmodi

Und das hat vor allem mit der Geschwindigkeit des BMW i Vision AMBY zu tun. Nach den Vorstellungen der Bayern wird es in Zukunft nämlich E-Bikes geben, die vom gemütlichen City-Fahrrad zum Überlandheizer mutieren. Drei Fahrstufen bietet das Konzept-Bike. Mit der 25 km/h Fahrstufe sollst du es als normales E-Bike bis zu satten 300 km und weiter fahren können.

Die zweite Fahrstufe ermöglicht 45 km/h und befindet sich damit auf S-Pedelec-Niveau. Doch damit nicht genug. In der dritten Fahrstufe rennt das Fahrrad bis zu 60 km/h und spätestens jetzt ist der Radweg absolut tabu. Die Reichweiten sollen sich laut BMW auf 180 beziehungsweise auf bis zu 75 km vermindern. Komplett aufgeladen ist es über Fast Charging innerhalb von drei Stunden.

Cockpit des BMW i Vision AMBY

e-Ink-Display und Sicherheits-Features

Die hohen Geschwindigkeiten haben zwei Auswirkungen, für die BMW Lösungen bereithält. Zum einen ändert sich je nach Fahrmodi die Einordnung des i Vision AMBY in die Straßenverkehrsordnung. Als was du also unterwegs bist – E-Bike, S-Pedelec oder bisher Kleinkraftrad – wird auf einem e-Ink-Display am Heck angezeigt. Je nach Fahrstufe gelten für dich als Fahrer entsprechende Regeln.

Front des BMW i Vision AMBY

Zum Anderen muss das i Vision AMBY stabiler als normale E-Bikes sein. Das löst BMW mit einem massiven Rahmen und breiteren sowie stabileren Rädern. Dazu soll es optional „weitere technologische Funktionen“ geben. So denkt BMW über ein ABS, einen Fern- und Bremslichtassistenten und ein Tagfahrlicht nach. Das Licht ist übrigens als LED-Streifen in den Lenker integriert. Dazu hat BMW noch mehr Ideen für mehr Sicherheit: „Ein Reifendruckkontrollsystem wie bei Motorrädern der BMW Group ist ebenfalls denkbar. Ein Abstandsradar mit bis zu 140 Metern Reichweite warnt optisch und akustisch in der App vor sich von hinten nähernden Fahrzeugen und rundet die möglichen Sicherheitsfeatures ab.“

Das Konzept von BMW ist bisher und wohl auch in Zukunft nicht für die Straße gemacht. Denn dafür fehlen, wie beim angesprochenen Canyon-Konzept die Regeln sowie technische Infrastruktur, um beispielsweise per Geofencing zu gewährleisten, dass die jeweiligen Fahrmodi nur dort zum Einsatz kommen, wo sie laut einer zukünftigen Straßenverkehrsordnung hingehören.