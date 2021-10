Bittere Nachricht: Elektroauto zu Hause laden wird wieder teurer

Immer mehr Menschen entscheiden sich unter anderem wegen steigender Rohölpreise für ein Elektroauto und den Kauf einer Wallbox. Allein im September 2021 wurden nach Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts 33.655 Elektroautos neu zugelassen. Das ist zwar nach wie vor nur ein kleiner Teil, wenn man berücksichtigt, dass insgesamt in Deutschland fast 200.000 Pkw-Neuzulassungen zu verzeichnen waren. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die E-Mobilität im Pkw-Segment immer stärker Fahrt aufnimmt.

Wallbox-Förderung der KfW ist ausgelaufen

Denn im Verlauf des Kalenderjahres 2021 wurde bereits fast 237.000 E-Autos in Deutschland eine Neuzulassung erteilt. Im gesamten Jahr 2020 waren es hingegen nur rund 194.000 E-Auto-Neuzulassungen. Getrieben wird der Absatz an elektrifizierten Fahrzeugen durch eine hohe staatliche Förderung. Nicht nur die Anschaffung eines E-Autos wird über einen Umweltbonus mit bis zu 9.000 Euro finanziell unterstützt. Auch der Kauf einer Wallbox für das Aufladen eines Elektroautos zu Hause. Zumindest bisher.

Denn jetzt zeigt sich, dass die bisher gewährte KfW-Förderung beim Kauf einer Wallbox nicht mehr erhältlich ist. Auf der entsprechenden Internetseite zur KfW-Förderung 440 heißt es wörtlich: „Bitte keine Anträge mehr stellen – die Fördermittel sind erschöpft.“ Bisher war es möglich, sich beim Kauf einer Wallbox für das Elektroauto finanziell unterstützen zu lassen. Pro Ladepunkt an einem privat genutzten Stellplatz war ein Zuschuss von 900 Euro vorgesehen. Allerdings nur unter einer Voraussetzung. Die Gesamtkosten für Wallbox und die damit verbundene Installation mussten eine Investition von 900 Euro überschreiten.

Der KfW-Zuschuss in Höhe von 900 Euro pro Ladepunkt wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) finanziert. Und diese Förderung war überaus erfolgreich. So erfolgreich, dass die zur Verfügung stehenden Mittel jetzt vollends ausgeschöpft sind. Insgesamt standen 800 Millionen Euro zur Verfügung. Rein rechnerisch für die Förderung von 888.888 Wallboxen. Ob es in eine Verlängerung geht? Dazu gibt es aktuell keine Informationen.

Neue Bundesregierung muss über weitere Förderung entscheiden

Denn aus dem Verkehrsministerium ist zu vernehmen, dass über eine Verlängerung der KfW-Förderung für Wallboxen die neue Bundesregierung entscheiden muss. Sollten sich SPD, Grüne und FDP in ihren aktuell noch laufenden Koalitionsverhandlungen einigen, dürfte das Thema Wallbox-Förderung aber wohl recht schnell wieder zu einem Thema werden. Denn schon allein hinsichtlich des Klimaschutzes ist eine Stärkung der E-Mobilität unabdingbar. Und genau den hatten sich die Parteien in ihren Wahlprogrammen ja groß auf die Fahnen geschrieben.

Bereits laufende Förderanträge will die KfW übrigens wie versprochen abarbeiten. Sofern die Fördervoraussetzungen erfüllt sind, erhalten Wallbox-Käufer in den kommenden Tagen eine Antragsbestätigung. Damit ist der Zuschuss für eine bereits gekaufte Wallbox gesichert.