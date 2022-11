Beliebtester Smartphone-Hersteller: Ost-West-Unterschiede in Deutschland

Um den beliebtesten Smartphone-Hersteller zu ermitteln, hat das Vergleichsportal Check24 abgeschlossene Mobilfunkverträge aus allen 16 Bundesländern vergleichen. Im Westen und im Süden macht Apple das Rennen. Im Osten hat Samsung hingegen die Nase vorn. Der andere Hersteller landet jeweils auf dem zweiten Platz. Bundesweit den Platz 3 kann sich hingegen Xiaomi sichern.

Ost-West-Unterschied beim beliebtesten Smartphone-Hersteller

Eine Karte aller 2021 auf Check24 abgeschlossener Mobilfunktarife mit Smartphone visualisiert das Ergebnis. Hierbei zeigt sich eine Grenze, die eigentlich seit 33 Jahren Geschichte ist. Woher diese regionalen Unterschiede kommen, ist jedoch nicht bekannt.

Beliebtester Smartphone-Hersteller Deutschlands nach Bundesländern

Am beliebtesten ist Apple in Hamburg. Dort entschieden sich 59 Prozent für ein iPhone zu ihrem Vertrag. In Sachsen-Anhalt hingegen nur 39,6 Prozent. Samsung ist in Mecklenburg-Vorpommern am beliebtesten. Hier wählten 46,6 Prozent der Vertragskäufer ein Smartphone des koreanischen Herstellers.

Nordrhein-Westfalen zahlt am meisten

Auch bei den monatlichen Kosten für den Smartphone-Vertrag gibt es größere Unterschiede. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 22,89 Euro. Die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Saarland, Bremen und Niedersachsen liegen über dem Schnitt. So zahlen Käufer in Nordrhein-Westfalen im Durchschnitt 26,20 Euro für ihren Vertrag. In Sachsen sind es hingegen nur 20,15 Euro.

Die Stadt mit den teuersten Mobilfunkverträgen ist Duisburg. Hier werden im Durchschnitt über 30 Euro pro Monat dafür ausgegeben. In Heidelberg hingegen nur 18,42 Euro.

