Überraschung! Dieser gefeierte Spiele-Klassiker ist ab sofort kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir aktuell mit „Bloons TD 6“ einen echten Klassiker, der praktisch jedem Spieler ein Begriff sein dürfte. Das Angebot läuft noch bis zum 10. August um 17:00 Uhr. Anschließend sind die nächsten Freebies an der Reihe. Um dir die Spiele kostenlos zu sichern, benötigst du lediglich einen kostenlosen Account im Epic Games Store. Jede Woche gibt es hier großartige Spiele, die Epic kostenlos anbietet. Wir verraten, welches zweite Spiel neben Bloons TD 6 derzeit kostenlos verfügbar ist und worauf du dich kommende Woche freuen kannst.

Jetzt kostenlos

Ab sofort im Epic Games Store: „Bloons TD 6“

„Bloons TD 6“ ist ein wahrer Klassiker, der nun seine Wiederkehr feiert. Das klassische Tower Defense Spiel – erstmals erschienen im Jahr 2007 – hat das Genre maßgeblich geprägt und setzt sich bis heute durch. In diesem Teil des Spiels kannst du dich auf mehr Inhalt freuen, als je zuvor. Mehrmals im Jahr sorgen neue Updates für Abwechslung. Sie bringen unter anderem neue Charaktere, Funktionen und verbessertes Gameplay ins Spiel. In Boss-Events kannst du dich schweren Herausforderungen stellen und dich in Odysseen durch verschiedene Karten kämpfen. Die Bewertungen des von Ninja Kiwi entwickelten Spiels liegen übrigens bei überragenden 4,8 von 5 möglichen Sternen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Auch kostenlos: „Loop Hero“

In diesem Indie-Kartenspiel hält der „Lich“ die ganze Welt in einer endlosen Zeitschleife gefangen und hat ihre Bewohner so ins Chaos gestürzt. Mit deinem Deck mystischer Karten kannst du dem jedoch ein Ende setzen. Doch das Beste an diesem Spiel ist wohl, dass keine Expedition in diese chaotische Welt wie die letzte ist. Dank zufällig generierter Pfade erlebst du stets etwas Neues und kannst „Loop Hero“ so oft spielen, wie du magst, ohne dass es langweilig wird. Das Spiel ist ab jetzt kostenlos im Epic Games Store verfügbar.

Nächste Woche kostenlos

Europa Universalis IV

Strategiespiele gibt es wie Sand am Meer. Doch nicht viele davon haben eine Wertung von 4,7 von 5 möglichen Sternen. Warum dem so ist? Weil sich der Entwickler von „Europa Universalis IV“ nicht um moderne 3D-Grafiken scherte und seine verfügbaren Kapazitäten stattdessen in die Spielwelt und Spielmechanik investierte. Das Ergebnis: Eine komplexe Simulation der frühen Neuzeit, in der sich Spieler als Diplomaten, Händler und Kriegsherren beweisen müssen. Interessant auch, dass die Nationenbildung flexibel ist und sich nicht an geschichtlichen Ereignissen festmacht. Dadurch kannst du eine Welt schaffen, wie sie hätte sein können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Orwell: Keeping an Eye on You

Im mittlerweile praktisch legendären, dystopischen Roman „1984“ von George Orwell wird die Bevölkerung pausenlos vom sogenannten großen Bruder überwacht – Big Brother is watching you. Auf diesem Prinzip basiert auch das Computerspiel „Orwell: Keeping an Eye on You„. Nur, dass du dich nicht als Widerstandskämpfer gegen das totalitäre Regime währen musst. Im Gegenteil. Der Spieler selbst schlüpft in die Rolle des allgegenwärtigen Auges und muss mit Methoden, die jedem Datenschützer die Haare zu Berge stehen ließen, die Verantwortlichen für eine Reihe von Terroranschlägen ausfindig machen.

Europa Universalis IV und Orwell: Keeping an Eye on You lassen sich ab dem 10. August um 17 Uhr für eine Woche kostenlos herunterladen. Anschließend gehören die Games dir und können jederzeit kostenfrei gespielt werden.