Bahn fahren zum Discountpreis: Dienstag geht's los - mit einem Haken

Die Deutsche Bahn senkt ein weiteres Mal die Preise. Allerdings dieses Mal nicht auf breiter Front für alle Kunden, sondern nur für eine ganz besondere Zielgruppe. Wie die „Bild am Sonntag“ („BamS“) berichtet, kommen schon bald junge Leute in den Genuss günstigerer Bahntickets. Denn viele Jugendliche hat die Bahn in den vergangenen Jahren an eine andere Mobilitätsbranche verloren.

So günstig wird das Bahnfahren für Jugendliche

Alle jungen Leute bis zu einem Alter von 26 Jahren sollen von der neuen Preisoffensive der Deutschen Bahn profitieren, berichtet die „BamS“. Schon ab dem kommenden Dienstag soll es ihnen möglich sein, ab 12,90 Euro im Fernverkehr in der 2. Klasse unterwegs zu sein. Heißt: Zwischen Großstädten innerhalb Deutschlands ist es dann möglich, im IC (Inter City) oder ICE (Inter City Express) zum Schnäppchenpreis zu reisen. Vorausgesetzt, man bucht früh. Denn pro Zug gibt es je nach Auslastung nur eine gewisse Anzahl von Discount-Tickets; was insbesondere freitags und sonntags und zur Hauptreisezeit unter der Woche am Morgen und Nachmittag zu Engpässen führen dürfte.

Zum Vergleich: Aktuell liegt der Preis pro Strecke für den günstigsten Fahrschein im Fernverkehr deutlich über jenen 12,90 Euro, die für junge Leute ab Dienstag gelten sollen. Mindestens 17,50 Euro sind zu zahlen – wenn man sich für ein Ticket mit Zugbindung im Tarif Super Sparpreis entscheidet. Das sind rund 26 Prozent mehr.

Und jetzt kommt das Beste: Wenn man eine „My BahnCard 25“ nutzt – die BahnCard für Jugendliche für 34,20 Euro pro Jahr – kann man noch mehr sparen. Dann gibt es nämlich noch einmal 25 Prozent Rabatt auf den sogenannten Super Sparpreis Young. Das Jugend-Ticket der Deutschen Bahn kostet dann pro Strecke nur noch 9,70 Euro. Eine Zugbindung, also das Festlegen auf einen ganz bestimmten Zug, dürfte auch hier die Regel sein.

Vorerst nur eine befristete Sonderaktion

Vorerst ist das „ICE-Fahren zum Taschengeldpreis“, wie es die Bahn selber nennt, aber nur bis November möglich, heißt es im „BamS“-Bericht weiter. In erster Linie gilt diese Befristung wohl, weil man bei der Bahn prüfen möchte, wie gut das Angebot überhaupt angenommen wird. Zudem ist eine Buchung von Fahrkarten aktuell ohnehin nur bis Mitte Dezember möglich, weil dann der turnusmäßige große Fahrplanwechsel ansteht.

Zweite Einschränkung: Zunächst gibt es dem Vernehmen nach nur eine Million Tickets für junge Leute. Beides ist aber keine Besonderheit, sondern wurde von der Bahn in der Vergangenheit in dieser Form schon im Rahmen von anderen Sonderaktionen so gehandhabt – um bei Erfolg direkt eine Verlängerung nachzuschieben.

Weitere Einzelheiten zu der neuen Sonderaktion werden voraussichtlich schon am Montag verraten. Dann verschickt die Deutsche Bahn aller Voraussicht nach eine Mitteilung an die Presse (und möglicherweise per E-Mail auch an ihre Kunden), in der weitere Details zu dem Angebot zu finden sind. Wir halten dich an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Warum bietet die Bahn Jugendlichen plötzlich Discount-Tickets an?

Ein Grund, warum die Bahn eine Preisoffensive bei ihrer jugendlichen Zielgruppe startet, dürften die immer beliebter werdenden Fernbusse sein. Anbieter wie Flixbus, BlaBlaBus und Pinkbus sind zwar zwischen einzelnen Großstädten länger unterwegs als ein Zug der Bahn, dafür aber oft deutlich günstiger. Zudem ist auf einigen Strecken auch Flixtrain zu deutlich attraktiveren Preisen auf der Schiene unterwegs als die Bahn selbst.

Die Wettbewerber der Deutschen Bahn dürften die neue Sonderaktion der Deutschen Bahn mit Argusaugen beobachten. Denn sie erhalten in der Corona-Krise anders als die Bahn keine milliardenschweren Zuschüsse durch den deutschen Staat.

