Autoklau: Diebe lieben diese Städte

Autodiebstähle sind keine Seltenheit. Manchmal klauen Diebe nur Gegenstände aus dem Innenraum eines Wagens. Doch inzwischen häufig brechen sie den Pkw auf und stehlen diesen komplett. Im vergangenen Jahr, 2023, wurden bundesweit 14.585 kaskoversicherte Fahrzeuge gestohlen, teilt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit. Das entspricht einem Anstieg um nahezu 20 Prozent. Wo aber sind Autodiebe am häufigsten am Werk?

In welcher Stadt werden die meisten Autos gestohlen?

Im vergangenen Jahr sind nicht nur die Zahlen der Kfz-Diebstähle gestiegen, sondern auch die Kosten der betroffenen Besitzer. GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen betont: „Der wirtschaftliche Gesamtschaden durch die Autodiebe wuchs auf mehr als 310 Millionen Euro.“ Durchschnittlich haben die Versicherer für jeden Fall etwa 21.400 Euro gezahlt. Schaut man sich die Bundesländer jedoch im Vergleich an, besteht in der gesamten Bundesrepublik in der Hauptstadt das höchste Risiko.

Asmussen sagt: „Berlin ist und bleibt die Hauptstadt der Autodiebe, rein rechnerisch verschwindet hier alle zwei Stunden ein Auto.“ Allein in Berlin haben Diebe vergangenes Jahr 4.266 kaskoversicherte Autos gestohlen. Das sind rund 46 Prozent mehr als 2022. Auf Platz zwei befindet sich Nordrhein-Westfalen. Das Bundesland kommt auf 2.915 geklaute Pkw. Brandenburg hat 1.325 Kfz-Diebstähle gemeldet und Thüringen nur 150. Mit 596 gestohlenen Fahrzeugen konnte sich Bayern ebenfalls einen Platz in der Aufzählung sichern. Dicht gefolgt von Baden-Württemberg, mit 574 Diebstählen.

Diese 5 Pkw sind bei Dieben sehr beliebt

BMW, Mercedes oder Audi, das sind nur drei der etlichen Automarken. Auch wenn sie das eine oder andere luxuriöse Modell anbieten, gehören sie nicht zu den Top 5 der Autodiebe. In einer Liste des GDV belegt ein Modell des japanischen Automobilkonzerns Toyota den ersten Platz. Genauer gesagt ist der Toyota Landcruiser in der vierten Generation bei Dieben am beliebtesten.

Bei je 10.000 Autos, die versichert sind, wurden 160 Landcruiser gestohlen. Auf Platz 2 befindet sich ebenfalls ein Modell des Toyota-Konzerns. Der Lexus NX wurde bei je 10.000 Autos 157 Mal gestohlen. Mit 136 geklauten Autos schafft es der Lexus UX auf den dritten Platz. Platz vier und fünf gehen an den Range Rover Sport und den Kia Stinger mit jeweils 121 und 110 Kfz-Diebstählen je 10.000 Autos.