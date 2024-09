Auto geklaut: Das sind die 5 ersten Schritte 

Egal, ob E-Auto oder Verbrenner, viele Menschen sind auf einen Pkw angewiesen, besonders diejenigen, die in ländlichen Regionen leben. Doch Autodiebe sind nur nicht in der Stadt aktiv, sondern auch auf dem Land. Der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes zufolge wurden im vergangenen Jahr, 2023, 29.985 Pkw-Diebstähle gemeldet. Solch ein Ereignis wirkt sich auf den Besitzer sowie den Versicherer finanziell aus. Aber wie solltest du vorgehen, wenn lauter Glasscherben auf dem Boden verstreut herumliegen und die Parklücke, in der dein Auto einst stand, plötzlich leer ist?

1. Abgeschleppt, sichergestellt oder gestohlen?

Nur die wenigsten haben eine eigene Garage oder einen Carport direkt am Haus, deswegen werden viele Autos am Straßenrand abgestellt. Doch stell dir einfach nur mal vor: Du hast deinen Pkw am Vortag sicher abgestellt und in den frühen Morgenstunden wird er gestohlen. Sobald du dann den Ort des Geschehens betrittst, solltest du erst einmal sichergehen, ob hier auch wirklich ein Autodiebstahl vorliegt.

Vielleicht hat man dein Fahrzeug abgeschleppt, da es widerrechtlich geparkt wurde, beispielsweise im kompletten Halteverbot, oder vielleicht wurde es auch sichergestellt. Um all das herauszufinden, kannst du die nächste Dienststelle der Polizei kontaktieren. Sollten sich die beiden Punkte nicht bewahrheiten, reicht der einfache Anruf bei der Polizei nicht aus. Jetzt besteht laut dem Auto Club Europa (ACE) die Möglichkeit, Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten. Hierfür benötigst du jedoch deinen Personalausweis sowie die Zulassungsbescheinigung Teil I und II, um diese den Beamten vorzulegen.

2. Melde den Diebstahl bei der Kfz-Versicherung

Möchtest du ein Auto zulassen, musst du dafür zuallererst eine Kfz-Versicherung abschließen, denn diese kann dir im schlimmsten Fall der Fälle, wie einem Autodiebstahl, einiges erleichtern. Nachdem du nun den Diebstahl bei der Polizeiwache gemeldet hast, solltest du schnellstmöglich im nächsten Schritt deine Versicherung informieren. Diese braucht für die weitere Bearbeitung nicht nur die Anzeige der Polizei, sondern auch die Fahrzeugpapiere im Original und sämtliche Fahrzeugschlüssel. Viele Pkw werden bei der Übergabe gleich mit zwei Schüsseln überreicht. Achte darauf, dass du keinerlei falsche Angaben machst, denn diese können deinen Versicherungsschutz gefährden.

3. Gefunden oder nicht? Vergiss nicht, das Auto abzumelden

Du hast den Schaden bei deiner Versicherung gemeldet? Dann muss jetzt das gestohlene Fahrzeug beim Straßenverkehrsamt abgemeldet werden. Auch hierfür benötigst du wieder das eine oder andere Dokument: Eine Kopie der polizeilichen Diebstahlanzeige und eine weitere Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I und II. Laut dem ACE ist eine solche Abmeldung allerspätestens nach 14 Tagen sinnvoll, da so noch genügend Zeit übrig bleibt, falls dein Auto wiedergefunden wird. Nachdem du das Auto erfolgreich abgemeldet hast, wirst du von weiteren Zahlungen der Kfz-Steuer sowie den ganzen Versicherungsprämien befreit.

4. Auto: Ein Schritt mehr beim Leasen und Finanzieren

Einige kaufen ihr Auto, die anderen leasen oder finanzieren es. Beim Leasingauto kann zwar dein Name in der Zulassungsbescheinigung drinstehen, jedoch bleibt der Eigentümer des Autos weiterhin der Leasinggeber. Bei der Finanzierung sieht das ähnlich aus. Der ausschlaggebende Punkt, der hier den Unterschied macht, ist, dass der Pkw nach Ende der Rückzahlung der Raten in dein Eigentum übergeht. Sollte es sich also beim Diebstahl um ein Leasing- oder Finanzierungsauto handeln, musst du zusätzlich zu den drei oben genannten Schritten die jeweilige Bank informieren.

5. Was ist mit Wertgegenständen im Auto?

Man steht unter Schock, denn das eigene Auto wurde gestohlen. Es ist wie vom Erdboden verschlungen und einfach nicht mehr aufzufinden. Aber bist du dir denn ganz sicher, dass du keine Wertgegenstände, wie ein Smartphone oder gar eine Bankkarte, im Auto liegen gelassen hast? Denn wenn du diese vermisst, solltest du sie umgehend sperren lassen. Je nach dem ganzen Inhalt, der sich zum Zeitpunkt der Tat in deinem Auto befunden hat, kannst du diese bei deiner Hausrats- oder Gepäckversicherung melden. Das muss aber der Umfang des Versicherungsschutzes ermöglichen.

Tipp der Redaktion: GPS-Tracker im Auto

Ein GPS-Tracker kann dir verraten, wo du dein Auto zuletzt stehen gelassen hast. Dieser kann aber auch noch einiges mehr. Leg dir einen GPS-Tracker in dein Auto und platziere ihn an einer Stelle, wo er nicht sofort ins Auge fällt. Falls dein Fahrzeug jetzt gestohlen wird, kannst du es verfolgen und sofort der Polizei melden. Auf Amazon kannst du einen AirTag von Apple, einen Samsung-Smart-Tag oder einen Chipolo ONE bestellen. Diese drei Modelle kosten zwischen 20 und 33 Euro. Einige Automobilhersteller ermöglichen dir mittels einer App auf deinem Smartphone, sämtliche Daten über dein Auto auf Abruf zu erfassen. Somit haben neuere Pkw-Modelle einen GPS-Tracker bereits verbaut.

Schütze dich vor Autodieben

Zieh jedes Mal den Zündschlüssel

Raste das Lenkradschloss ein

Lass deine Fahrzeugpapiere nicht im Auto liegen

Vermeide es, jegliche Wertgegenstände im Pkw liegenzulassen

Verstecke den Ersatzschlüssel keineswegs im Auto

Schließe immer jegliche Türen, Fenster, Kofferraum und auch Tankdeckel

Der Autoschlüssel sollte nicht unbeaufsichtigt in deiner Jackentasche oder Hosentasche liegen

Park dein Auto an einer gut belebten sowie gut beleuchteten Straße

Halte Ausschau nach verdächtigen Fahrzeugen oder Personen

Achte darauf, dass dein Auto nicht einfach so fotografiert wird

Falls dein Auto über ein Keyless-Entry-System verfügt, kannst du den Hersteller fragen, ob sich dieser deaktivieren lässt