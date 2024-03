Kommt ein neues Automodell auf den Markt, landet es bei der Bewertungsorganisation European New Car Assessment Programme, kurz Euro NCAP. Die Experten führen verschiedene Crashtests durch und bewerten sie. Gleichzeitig testen sie auch die verfügbaren Sicherheitssysteme im Auto. Ziel des Euro NCAP ist es, „Verbrauchern, ihren Familien und Unternehmen den Vergleich von Fahrzeugen zu erleichtern und ihnen dabei zu helfen, die sicherste Wahl für ihre Bedürfnisse zu finden.“ Jetzt will die europäische Gesellschaft ab 2026 Herstellern Punkte abziehen, die keine physischen Bedienelemente in ihren Neuwagen verbauen.

Euro NCAP fordert mehr Tasten im Auto

Egal, ob E-Auto oder Verbrenner, ein minimalistisches Design wird immer beliebter. Mehr und mehr physische Bedienelemente, verschiedene im Menü eines Touchscreens. Das sei jedoch ein Problem, da sie den Fahrer ablenken und somit das Unfallrisiko steigt. In einem Beitrag auf LinkedIn betonte Matthew Avery, Director of Strategic Development bei Euro NCAP, dass die Zahl der sogenannten Ablenkungsunfälle zunehme und Touchscreens den Fahrer regelrecht dazu einladen, sich ablenken zu lassen. Die Verwendung von Touchscreens für wichtige Funktionen sei ein branchenweites Problem, fügte Avery hinzu.

Bis 2026 fordert die Euro NCAP, dass Automobilhersteller wieder mehr physische Bedienelemente für wichtige Funktionen verbauen. Zwar soll nicht jede Funktion im Auto über eine eigene Taste verfügen, aber wünschenswert ist ein physisches Bedienelement für Warnblinker, Hupe, Blinker, Scheibenwischer und SOS-Taste. Sie können den Herstellern jedoch nichts vorschreiben, da die europäische Bewertungsorganisation keine staatliche Aufsichtsbehörde ist. Trotz dessen kann die Sicherheitsbewertung der Euro NCAP ein entscheidendes Verkaufsargument sein.

Kaum noch Tasten und Hebel bei diesem Hersteller

Der US-amerikanische E-Autobauer Tesla ist dafür bekannt, eine minimalistische Designsprache in seinen Modellen zu verfolgen. In einem Auto von Tesla gibt es beispielsweise keine Hebel für Scheibenwischer sowie Blinker. Diese sind nämlich an das Lenkrad gewandert und wurden durch haptische Tasten ersetzt. Beim sogenannten Yoke-Lenkrad befindet sich die Hupe nicht an ihrem ursprünglichen Platz, sondern rechts am Lenkrad. Auch hier wurde sie durch eine haptische Taste ersetzt. Die Forderung des Euro NCAP könnte für Tesla ein Problem werden.