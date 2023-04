Auto: Preise brechen ein! Diese Modelle sind jetzt besonders günstig

Die Preise für Neuwagen und Gebrauchte sind im vergangenen Jahr förmlich explodiert. Doch die Preise-Blase – insbesondere auf dem Gebrauchtwagenmarkt – ist jetzt geplatzt. Das Auto wird wieder günstiger. Daten aus Verkaufserlösen zeigen, dass sich Autofahrer umorientieren und die Preise sich stabilisieren. Ein lange Zeit beliebtes Automodell ist dabei ganz besonders vom Preisrutsch betroffen.

Autofahrer denken um: Dieses Auto ist jetzt der Renner

„Die Gebrauchtwagenpreise erreichten im 3. Quartal 2022 ein Rekordhoch. Der Index stieg im Juli 2022 auf 171,6 – ein Plus von 25,7 Prozent im Jahresvergleich. Im vierten Quartal 2022 folgte jedoch ein Rekord-Rückgang der Gebrauchtwagenpreise um 11,8 Prozent.“ Das ergibt eine Analyse von Verkaufserlösen, die der Auto1 Group vorliegen. Wie der Focus berichtet, basieren die Angaben des Unternehmens auf rund 3,6 Millionen Gebrauchtwagen-Transaktionen. Momentan stabilisieren sich die Auto-Preise also wieder, auch wenn das Preisniveau nach wie vor höher ist als noch vor einigen Jahren.

Doch die sinkenden Preise fürs Auto gelten nicht für alle Modelle. Denn vor allem Kleinwagen sind derzeit heiß begehrt und die Preise bleiben hoch. Das dürfte damit zu tun haben, dass sich viele Autofahrer in Zeiten der Inflation und hohen Spritpreisen sparsamere Autos zulegen. Und da Neuwagen in dieser Klasse eher Mangelware sind, weil Hersteller eher auf sprithungrige SUVs setzen, stiegen die Preise für Kleinwagen vom März zum April um 16,3 Prozent. Auf der anderen Seite fallen die Preise für den SUV.

Diese Modelle sinken jetzt im Preis

So stehen derzeit so viele SUVs auf dem Gebrauchtwagenmarkt zur Verfügung wie selten zuvor. Und im Schnitt sind diese Auto-Modelle nur 35 Monate alt und haben lediglich 38.000 Kilometer auf dem Tacho. Doch warum stoßen so viele Autofahrer plötzlich ihren SUV ab? Hier setzt vermutlich das Gegenteil ein, als es beim Kleinwagen der Fall ist. Die hohen Spritpreise und Lebenshaltungskosten bringen viele Autofahrer zum Umdenken. Sie stoßen das sprithungrige Auto ab – in der Hoffnung, noch einen möglichst hohen Verkaufspreis zu erzielen. Der Vormarsch des E-Autos dürfte in die gleiche Kerbe schlagen und die Sorgen, den Verbrenner-SUV zum Spottpreis verkaufen zu müssen, nehmen offenbar zu. Darüber hinaus erwarten Experten, dass schon bald auch die Preise für Neuwagen sinken werden.