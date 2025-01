Auslandsgespräche von jedem Handy unter 4 Cent: Dieser Trick macht's möglich

Bis Ende vergangenen Jahres gab es im Telekom-Netz eine Möglichkeit, bei jedem Telefonat ins Ausland zu sparen. Das Verfahren, das seit 1998 als Call by Call bekannt war, zeichnete sich dadurch aus, dass du dich bei jedem Telefonat für einen anderen Anbieter entscheiden konntest. Durch das Vorwählen einer fünfstelligen Ziffernfolge warst du so im Netz eines anderen Anbieters und hast seine Tarife genutzt. Ende 2024 hat die Telekom in Abstimmung mit den betreffenden Anbietern und der Bundesnetzagentur Call by Call abgeschaltet. Doch noch immer kannst du mit einem Trick auf ähnliche Art und Weise die teuren Auslandstarife deines Anbieters umgehen – sogar vom Handy.

0180-Vorwahl statt 010xy: Im Call-by-Call-Stil telefonieren & sparen

Möglich macht das der Anbieter woopla. Er hat schon lange einen entsprechenden Dienst, bei dem du eine 0180-Nummer anrufst und dann zu den Kosten dieser Rufnummer ins Ausland telefonierst. Nun hat der Anbieter seinen Dienst so modifiziert, dass du vergleichbar wie mit Call by Call telefonieren kannst. „Mit unseren 0180-Callthrough-Rufnummern sind wir in der Lage, die anzurufende Nummer direkt aus dem Anrufprotokoll zu entnehmen, wenn die Nummer direkt mitgewählt wird“, so der Anbieter.

Im Fall eines Anrufes zu einem deutschen Handy würdest du beispielsweise 01801-00126601-01729925904 wählen. Der Anruf kostet – egal ob vom Handy oder Festnetz – 3,9 Cent pro Minute ab dem Moment, wo der Gesprächspartner das Gespräch annimmt. Eine Tarifansage macht auf den Preis aufmerksam.

Entsprechend funktioniert diese Art des Sparens auch bei Gesprächen ins Ausland. Es gibt jedoch einen Unterschied: Je nach Land musst du eine andere Nummer vorwählen. Woopla betreibt drei dieser Nummern, die je nach Anrufziel geschaltet sind und 9 oder 14 Cent pro Minute kosten. Dabei handelt es sich um die Vorwahlen 01801001266 für 3,9 Cent je Minute, 01803002693 für 9 Cent je Minute und 01805014846 für 14 Cent je Minute. Welche Nummer für dein Gesprächsziel die richtige ist, kannst du auf der Webseite von woopla nachsehen. Der Anbieter weist darauf hin, dass du die „Doppel-Null“ zu Beginn der internationalen Telefonnummer weglassen kannst und solltest. Der Grund: Mit der Doppel-Null wird die gesamte Telefonnummer zu lang und die Vermittlungscomputer der Telefonanbieter verweigern die Vermittlung.

Telefonate kosten zwischen 3,9 und 14 Cent pro Minute

Durch das Vorwählen der Nummer kannst du von Festnetz und Mobilfunk aus für 3,9 Cent beispielsweise nach Finnland, Spanien, Österreich, USA, Polen, Portugal oder Italien telefonieren. Für 9 Cent pro Minute erreichst du beispielsweise Australien, Indien oder die Türkei. Und für 14 Cent pro Minuten kannst du nach Ägypten, Russland oder Venezuela telefonieren.

Garantieren, dass das Call-by-Call-ähnliche Verfahren mit der langen Telefonnummer klappt, kann der Anbieter leider nicht. Sollte es nicht funktionieren, so gibt es vom selben Anbieter noch das Produkt durchwahl.app. Hier gibst du deine Zielrufnummer auf einer Webseite oder App ein und bekommst eine normale, kurze 0180- oder 0900-Nummer genannt, die dich dann zu deinem Gesprächspartner verbindet. Diese Nummer ist aber nur zwei Minuten gültig.