Aus für Strom-Anbieter Stromio: Das musst du jetzt tun

Die Belieferung mit Strom musste Stromio in der Nacht zum 22. Dezember 2021 einstellen. Der Grund dafür: Die vier großen Netzbetreiber in Deutschland, die für den Transport von Strom durch Deutschland zuständig sind, haben die notwendigen Verträge mit Stromio gekündigt.

Für dich bedeutet das, dass Stromio dich nicht mehr beliefern kann. Dein Licht leuchtet aber weiterhin und auch die Weihnachtsgans im Ofen wird fertig werden. Denn in Deutschland gibt es keine Stromunterbrechungen, wenn ein Anbieter ausfällt. Du rutschst automatisch in die Grundversorgung. Diese Versorgung ist aber vergleichsweise teuer.

Das ist jetzt wichtig

Damit die Abrechnung mit Stromio möglichst sauber erfolgen kann, ist es wichtig, dass du möglichst zeitnah deinen Stromzähler abliest. Diesen Wert solltest du gleichermaßen Stromio, aber auch deinem lokalen Grundversorger mitteilen. Dieser wird sich auch in den kommenden Tagen bei dir melden und die dir den jetzt automatisch geltenden Vertrag präsentieren.

Wichtig ist nicht nur, dass du deinen lokalen Anbieter bezahlst, sondern auch, dass du deine Abschlagszahlungen an Stromio einstellst. Lediglich die Schlussabrechnung musst du natürlich bezahlen. Diese wird Stromio wohl noch erstellen, sofern man nicht in ein Insolvenzverfahren rutscht. In diesem Fall wäre wohl auch ein möglicher Bonus, den dir Stromio versprochen haben könnte, gefährdet. Bei einer regulären Endabrechnung verspricht Stromio, den Bonus zu zahlen. Wörtlich heißt es: „Wir gehen […] davon aus, die mit Ihnen bestehende Kundenbeziehung sachgerecht und auch in Ihrem Interesse abwickeln zu können. So werden wir im Rahmen der Endabrechnung Ihnen zustehende Guthaben sowie auch (zeitanteilig) Neukundenboni an Sie auszahlen.“ Diese Schlussrechnung soll binnen der nächsten sechs Wochen erfolgen.

Grundversorgung jederzeit kündbar

Vorteil für dich: Diese sogenannte Grundversorgung mit deinem lokalen Anbieter kannst du jederzeit mit einer Frist von 14 Tagen wieder kündigen. Wir raten dir, das aus preislichen Gründen auch zu tun. Alternativ ist auch ein Wechsel zu einem anderen, regulären Tarif deines Anbieters möglich.

Hast du nach der negativen Erfahrung mit Stromio keine Lust mehr, dich um einen neuen Stromanbieter zu kümmern, kannst du das auch einem Stromwechseldienst überlassen. Hier kümmern sich Experten um deinen Stromvertrag und sorgen dafür, dass du stets in einem günstigen Stromtarif bist. Als Beispiel wäre unser Partner remind.me zu nennen. Hier überwacht man auch die Vertragsbeziehung und reagiert, sollte ein Anbieter seine Preise erhöhen.

Generell werden wir alle uns aber mit weiter steigenden Strompreisen abfinden müssen. Das ergab unlängst auch eine Recherche des ARD-Magazins Plusminus, bei der Experten von einem durchschnittlichen Arbeitspreis von 37 Cent pro Kilowattstunde ausgehen.

