Apple iPhone 14: So siehst du das Smartphone als Erster

Jedes Jahr werden neue Apple Produkte der Öffentlichkeit präsentiert. Vor allem, wenn das neue iPhone vorgestellt wird, stürmen die Fans Geschäfte und Online-Shops. Heute Abend ist es wieder einmal so weit. Sämtliche Enthusiasten schauen auf das Steve Jobs Theater und du kannst das auch – und zwar im Livestream. Es wird das neue iPhone, die Apple-Watch und vielleicht die neue Generation der AirPods erwartet. Wobei die meiste Aufmerksamkeit beim iPhone liegen dürfte. Kein Wunder, schließlich macht Apple einen Großteil seines Umsatzes mit seinem Smartphone.

Das iPhone 14 soll wie üblich in mehreren unterschiedlichen Varianten in die Läden kommen. Da Apple sich einen Verlust mit dem iPhone 13 Mini heim holte, wird es dieses Jahr keine Mini-Variante geben, so diverse Gerüchte. Das Besondere an der aktuellen Apple-Keynote ist die mögliche Wiedereinführung eines Plus-Modells. Die Pro-Varianten sollen derweil ein Prozessor-Upgrade erhalten. Die Form der Notch-Kerbe könnte ihrerseits zu einem „i“ geändert worden sein; das gilt jedoch ausschließlich für die Pro-Modelle. Trotz der zahlreichen kleineren Upgrades sind keine signifikanten Änderungen im Vergleich zum Vorjahr zu erwarten.

Die neue Apple-Watch bekommt Nachwuchs. Die in den Startlöchern stehende 2022er-Generation der Apple-Watch soll diesmal auch eine Pro-Version umfassen. Das Pro-Modell könnte größer sein. Zusätzlich könnt diese über eine weitere Hardware-Taste verfügen.

Neue Apple-Produkte 2022: Ab dann erhältlich

In den vergangenen Jahren konntest du dir das neue iPhone ab dem 9. September vorbestellen. Wir vermuten auch in diesem Jahr das gleiche Startdatum. Die Auslieferungen dürften in diesem Fall erfahrungsgemäß in der darauffolgenden Woche starten, ab dem 16. September 2022.