Es ist farb-, geruch- und geschmacklos. Ein Gas, das auch zuhause durchaus vorkommen kann. Ob nun in defekten Heizungen, beim Grillen oder bei Gasherden – Kohlenstoffmonoxid lässt sich nur schwer erkennen. Glücklicherweise gibt es Detektoren, wie den Andyssey ZA326 H01. Dieser meldet nicht nur den aktuellen CO-Gehalt, sondern warnt dich auch, sollte dieser einen gewissen Wert übersteigen. Der Lebensretter ist aktuell zudem noch reduziert bei Amazon erhältlich. Doch zuerst schauen wir uns einmal genauer an, was der Kohlenmonoxid-Melder zu bieten hat.
Kleiner Lebensretter: So funktioniert der Andyssey ZA326 H01
Der Melder nutzt elektrochemische CO-Sensoren, um Konzentrationen des Gases von 23 bis 999 ppm auszumachen und dich mit einem lauten Alarm zu informieren, sollte der Wert ein gefährliches Level erreichen. Auf ganze 85 dB kommt das Gadget dabei, was ungefähr der Lautstärke von mittlerem Straßenverkehr ähnelt. Das Gerät lässt sich zudem im Wohnzimmer, Flur, Schlafzimmer oder sonstigen Räumen an der Wand montieren oder ganz einfach auf dem Tisch platzieren. Dank der geringen Größe fällt der Melder dabei kaum auf.
Auf der Frontseite ist zudem ein LC-Display angebracht, auf dem unter anderem der höchste gemessene Wert gespeichert wird, damit du ständig weißt, wie die CO-Konzentration in deiner Wohnung ist. Darüber befinden sich drei LED-Lampen in grün, gelb und rot, die dir einen direkten Blick auf die aktuelle Lage gewähren. Über zwei integrierte Batterien soll das Gerät, laut Hersteller, bis zu 10 Jahre durchhalten.
Der Kohlenmonoxid-Melder entspricht darüber hinaus der Norm EN 50291 und entspricht somit den europäischen Anforderungen an solche Geräte. Über den Sensor wird obendrein nicht bei jeder Menge des Gases angeschlagen: Ist eine ständige Konzentration von 30 ppm vorhanden, wie sie etwa Raucher ausstoßen, dauert es 120 Minuten, bevor der Sound losgeht. Ab einer Konzentration von 100 ppm redet man von hohen CO-Werten und hier reichen bereits 10 bis 40 Minuten, bevor der Alarm startet.
Keine 25 Euro: Das zahlst du für den Kohlenmonoxid-Melder
Und wie steht es um den Preis? Gerade einmal 24,99 Euro zahlst du für den Andyssey ZA326 H01 bei Amazon. Aktuell kannst du mit dem Code DOTCUF66 zudem 15 Prozent zusätzlich sparen. Den Rabatt kannst du direkt auf der Produktseite einlösen. Dadurch ist der kleine Lebensretter also nicht nur richtig praktisch, sondern auch noch super günstig.
