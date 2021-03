Android mit massivem Fehler - so einfach löst du ihn

Mit Android 11 kommen auf zahlreiche Smartphones offenbar einige Probleme. Schon Anfang März haben wir berichtet, dass das Betriebssystem von Google massive Fehler verursacht – darunter etwa das Einfrieren des Bildschirms, eine schlechtere Performance als noch unter Android 10 und eine geringere Akkulaufzeit. Betroffen sind nicht nur Modelle von Samsung, Sony und Co., sondern auch die hauseigenen Pixel-Modelle.

Und die Fehlermeldungen reißen bis jetzt nicht ab. Wie das Magazin Android Police berichtet, betrifft es nun Grundlagen-Apps wie Google Chrome und Gmail sowie einige mehr. Viele Android-Nutzer beklagen aktuell viele App-Abstürze – oder, dass sich die Anwendungen gar nicht erst öffnen lassen. Das betrifft Google-eigene Apps wie Gmail oder Chrome, aber auch jene von Drittanbietern, darunter Twitter, GMX oder Ebay. Anders als bei den Fehlermeldungen von Anfang März betrifft der Bug dieses Mal laut Android Police in erster Linie Samsung-Smartphones.

Der Grund für die Abstürze ist simpel: Google aktualisierte jüngst sowohl Gmail als auch Android System WebView. Letzteres ist einfach gesagt die Anwendung, die Android-Apps erlaubt, Webinhalte anzuzeigen. Hatten Nutzer das Update auf ihr Smartphone gespielt, traten die Fehler reihenweise auf.

Hello, Martha! Welcome to our support channel, I'll be happy to assist! Please go to settings > Apps > Show system apps > Android System Webview, click on this app and then, uninstall updates. ^Alex