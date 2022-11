Amazon: So funktioniert die Bestpreis-Garantie zum Black Friday

Die Schnäppchen-Schlacht rund um den Black Friday ist in vollem Gange. Auch Amazon mischt mit unzähligen Angeboten mit. Dabei möchte man seine Kunden mit einem Tiefpreis-Versprechen schon jetzt zum Kauf motivieren. Sollte ein Angebot in den kommenden Tagen noch günstiger zu haben sein, erstattet dir Amazon die Differenz.

So funktioniert die Bestpreis-Garantie bei Amazon

Wenn du in der Black Week bis zum Cyber Monday (18. bis 28. November) ein Produkt mit dem Black Friday Zeichen bei Amazon kaufst, kannst du von der Bestpreis-Garantie profitieren. Sollte der selbe Artikel in den kommenden Tagen bis zum 5. Dezember noch günstiger angeboten werden, erstattet Amazon dir automatisch die Differenz. In diesem Fall bekommst du eine E-Mail, die dich über die Erstattung informiert.

Du musst also nicht selbst aktiv werden, sondern profitierst ganz automatisch von der Bestpreis-Garantie. Jedoch bezieht sich das Versprechen nur auf Artikel bei Amazon selbst. Für andere Händler gilt diese Garantie nicht. Jedoch zieht Amazon häufig nach, wenn ein anderer Händler einen besseren Preis bietet. So könntest auch du davon profitieren.

Entsprechende Artikel hat Amazon mit einem „Black Friday“ Badge versehen. Ein Beispiel siehst du hier.

Bis zum Black Friday warten? Nicht die beste Idee

Unabhängig von der Amazon Bestpreis-Garantie ist es meist keine gute Idee, bis zum eigentlichen Black Friday mit dem Shopping zu warten. Fast alle Händler bieten ihre Angebote in der kompletten Black Week seit dem 18. November an, oder sind spätestens seit diesem Montag dabei.

Am Black Friday selbst sind daher viele attraktive Schnäppchen bereits ausverkauft. So war etwa Samsungs Galaxy S21 FE Deal zum Bestpreis bereits nach wenigen Tagen ausverkauft. Ob der Hersteller zum Black Friday selbst noch einmal nachlegt, ist fraglich. Nur ganz wenige Händler haben exklusive Angebote ausschließlich am 25. November.

Auch Studien zeigen, dass es in der zweiten Hälfte des Novembers die besten Angebote der Saison gibt, jedoch nicht nur am Black Friday selbst.