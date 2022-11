Bestpreis bei Samsung: So günstig gab es das Galaxy S21 FE noch nie

Dieses Flaggschiff wird nämlich in den Samsung Black Friday Deals zum absoluten Bestpreis angeboten. So bekommst du das Samsung Galaxy S21 FE ohne Vertrag für 399 Euro. Ein Allzeit-Tiefpreis für das Smartphone, welches in anderen Angeboten mindestens 50 Euro mehr kostet.

Galaxy S21 FE zum Allzeit-Bestpreis

Das Samsung Galaxy S21 FE ist dabei in allen Farben, also Schwarz, Olive, Lavendel und Weiß erhältlich und bietet 128 Gigabyte Speicherplatz. Für 50 Euro mehr bietet Samsung auch die 256 Gigabyte Variante an. Ebenfalls ein Bestpreis.

→ Galaxy S21 FE für 399 Euro sichern

Die Fan-Edition (FE) des Galaxy S21 ist Anfang des Jahres auf den Markt gekommen. Das Smartphone ist mit einem 6,4 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit 120 Hertz ausgestattet und bietet eine Tripple-Kamera mit Zoom- und Ultraweitwinkel-Objektiv. Auch sonst bietet es viele Premium-Features wie ein wasserdichtes Gehäuse sowie kabelloses Laden. Wie bei Samsung üblich, kommt das Smartphone mit vier Jahren Update-Garantie daher und soll noch im Dezember mit Android 13 versorgt werden.

Unterschiede zum normalen S21 finden sich in den Details. So ist das Galaxy S21 FE etwas größer, bietet etwas mehr Leistung und eine deutlich bessere Akkulaufzeit und eine hochauflösendere Frontkamera. Nachteil ist die Rückseite aus Kunststoff statt Glas – zumindest wenn du das Smartphone ohne Hülle verwenden möchtest.

Mehr Informationen zu dem Smartphone findest du in unserem Testbericht.

Andere Samsung Deals zum Black Friday

Das Galaxy S21 FE ist nicht das einzige, lohnenswerte Black Friday Angebot von Samsung. So gibt es auch viele Tarif-Schnäppchen mit Smartphone. Bei allen Angeboten sollte man jedoch schnell zugreifen. Erste Smartphones wie das Galaxy S22 Ultra sind bereits vergriffen.

→ zu den Tarif-Deals

Spannend ist auch das individuelle Deal-Bundle. Hierbei kaufst du ein Gerät zum marktüblichen Preis und kannst dir ein zweites Gerät als kostenlose Beigabe sichern. Beispiele sind etwa ein Galaxy S22+ mit kostenloser Samsung-Waschmaschine, oder ein 4K OLED-Fernseher mit einem zweiten 4K-Fernseher kostenlos dazu. 24 verschiedene Produkte stehen hier zur Auswahl, vielleicht ist ja etwas für dich dabei.

→ Dein Bundle Deals

Waschtrockner mit kostenlosem 50 Zoll 4K-TV in Samsungs Deal-Bundle