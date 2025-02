Amazon schenkt Prime-Kunden diesen Service, der sonst 20 Euro pro Monat kostet

Wer Amazon Prime hat, profitiert vom kostenlosen und schnellen Premiumversand und kann mit Prime Video unzählige Serien und Filme streamen. Doch das ist noch längst nicht alles. Amazon versteckt eine geniale Funktion im Prime-Abo, die kaum jemand kennt. Man bekommt ohne weitere Kosten unbegrenzten Speicher in der Cloud, wo man all seine Bilder hochladen kann. Und jetzt geht Amazon noch einen Schritt weiter und präsentiert einen neuen Dienst, für den man eigentlich 20 Euro verlangt. Doch Prime-Nutzer bekommen ihn kostenlos.

Amazon: Neuer Dienst für Prime-Kunden kostenlos

Wer etwa einen Fire TV-Stick von Amazon nutzt, kennt vielleicht die blaue Taste ganz oben auf der Fernbedienung. Drückt man sie, lässt sich per Spracheingabe ein Film oder eine Serie suchen. Alexa macht es möglich. Auch mit den Lautsprechern von Amazon kann man per Alexa kommunizieren und Timer stellen, Musik von bestimmten Künstlern abspielen lassen oder das gesamte Smart Home steuern. Jetzt hat Amazon Alexa+ vorgestellt. Man nennt es den „Assistenten der nächsten Generation, der auf generativer KI basiert.“

Die neue Alexa soll gesprächiger, intelligenter und persönlicher sein, heißt es. „Sie unterhält Sie, hilft Ihnen beim Lernen, sorgt für Ordnung, fasst komplexe Themen zusammen und kann sich über praktisch alles unterhalten“, erklärt Amazon. Bisher war Alexa alles andere als ein guter Helfer. Häufig versteht sie die Befehle nicht, hört manchmal ihren Namen, obwohl man ihn gar nicht ausspricht oder andersherum. Alexa+ soll das ändern. „Gespräche mit Alexa+ fühlen sich umfassend und natürlich an“, erklärte man bei der Vorstellung der neuen Assistentin. „Egal, ob Sie nur halbfertige Gedanken äußern, umgangssprachliche Ausdrücke verwenden oder komplexe Ideen erforschen, Alexa+ versteht, was Sie meinen, und reagiert wie ein vertrauenswürdiger Assistent.“ Es fühle sich laut Amazon weniger wie eine Interaktion mit Technologie an, sondern eher wie ein Gespräch mit einem einfühlsamen Freund.

Hier gibt es den neuen Dienst

Zudem sei Alexa+ auch proaktiv. Sie schlage etwa von sich aus vor, bei starkem Verkehr früher zur Arbeit zu fahren, oder sagt einem, dass ein Geschenk, das man kaufen wollte, im Angebot ist. Freilich nur, wenn man das auch möchte. Alexa+ gibt es nicht nur auf den Echo-Lautsprechern, sondern auch in einer neuen App (erhältlich im Apple App Store und Google Play Store) und in einer neuen browserbasierten Erfahrung auf Alexa.com.

Amazon gibt an, dass Alexa+ umgerechnet rund 20 Euro pro Monat kostet. Man weiß aber offenbar auch, dass der Nutzen nicht so hoch ist, dass Amazon-Kunden bereit sind, so viel Geld dafür auszugeben. Deshalb erhalten alle Prime-Mitglieder den neuen Dienst kostenlos. Deutsche Nutzer müssen auf Alexa+ aber noch eine Weile warten. Der US-Konzern teilt mit, dass die KI-Sprachassistentin in den nächsten Wochen zunächst in den USA eingeführt wird. Was die neue Alexa+ sonst noch so alles kann, erklärt Amazon sehr umfangreich auf einer Sonderseite.

