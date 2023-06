Allerletzte Chance: Amazon wirft 5 Mega-Blockbuster aus Prime Video

Das im Amazon Prime Video-Abo enthaltene Filmportfolio ist sehr umfangreich. Als wahre Blockbuster lassen sich jedoch vergleichsweise wenige Streifen betiteln. Und genau solchen wahren Blockbustern geht es nun an den Kragen. Konkret sollen fünf von den Zuschauern außerordentlich gut bewertete Titel „in weniger als 30 Tagen“ nicht mehr im Prime-Abo enthalten sein. Wobei der genaue Zeitpunkt der Löschung noch unklar ist. Wer die letzte Gelegenheit nutzen möchte, um die Blockbuster in Augenschein zu nehmen, sollte sich daher beeilen.

Prime Video: Fünf Mega-Blockbuster räumen den Teppich

Amazon nannte keine Gründe für dessen Portfolio-Anpassung. Allerdings werden kontinuierlich neue Filme und Serien ergänzt, während andere das Feld räumen müssen. Letzteres hängt in der Regel mit ausgelaufenen Lizenzrechten zusammen.

Jurassic World & Jurassic World: Das gefallene Königreich

In westlichen Ländern dürfte es keinen Menschen geben, der noch nie etwas von dem Film „Jurassic Park“ gehört hat. 1993 sorgte dieser unter der Federführung von Steven Spielberg weltweit für Furore. Und auch die beiden 1997 und 2001 veröffentlichten Fortsetzungen werden heutzutage als wahre Klassiker der Filmbranche angesehen. An diesen Erfolg wollte Regisseur Colin Trevorrow knapp 15 Jahre später mit Jurassic World anknüpfen. Der Blockbuster erntete viel Kritik, doch dessen Erfolg tat dies keinen Abbruch. Daher folgte 2018 mit „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ ein weiterer Nachfolger. Die Hauptrollen übernahmen dabei jeweils Schauspieler Chris Pratt und Bryce Dallas Howard. Übrigens: Im Jahr 2022 kam mit „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ ein dritter respektive sechster Teil in die Kinos. Für diesen schlüpfte der einstige Cast – Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum – erneut in ihre berühmten Rollen.

300 & 300 – Rise of an Empire

Obwohl der 2006 veröffentlichte Film „300“ die Welt der Kinematographie nicht auf den Kopf stellte, sorgte dieser dennoch für Begeisterung bei den Kinogängern. Der Blockbuster basiert lose auf der Schlacht bei den Thermopylen und erzählt die Geschichte, wie sich 300 Spartaner einem gigantischen Heer der Perser in einem schmalen Engpass entgegenstellten, um ihr Vorrücken aufzuhalten oder zumindest zu verzögern. Der Erfolg des Films lässt sich abseits der Handlung auf bildgewaltige Szenen mit unverhüllter Gewaltdarstellung, zitierwürdige Sprüche und eine großzügige Anwendung des Slow Motion-Effekts zurückführen. Selbiges gilt auch für die 2014 veröffentlichten Fortsetzung: „300: Rise of an Empire“. Hier wird das Schlachtfeld allerdings auf Schiffe verlagert und anstelle der Spartiaten stellen sich die Krieger Athens den Persern.

Mad Max: Fury Road

Bei dem dystopischen Endzeit-Streifen „Mad Max“ handelt es sich abermals um einen wahren Klassiker. Der Action-Blockbuster kam 1980 in die Kinos – mit Mel Gibson als Max Rockatansky. Im Jahr 2015 folgte mit „Mad Max-Fory Road“ dann… nein, keine Fortsetzung. Sondern ein Reboot. Denn die Handlungsstrukturen der beiden Filme unterscheiden sich wesentlich voneinander. Lediglich die dystopische Kulisse und der Fokus auf schnelle Fahrzeuge blieb bestehen. In der Neuauflage wird Einzelgänger Max (Tom Hardy) von den Warboys gefangen, der Kampfeinheit eines Kults rund um den Tyrannen Immortan Joe. Von da an muss er sein Dasein als Blutspender fristen. Als sich ihm die Gelegenheit zur Flucht bietet, nimmt er sie wahr. Doch er flüchtet nicht allein.

