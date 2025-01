Amazon Prime: Dieser Vorteil wird endgültig gestrichen

Bereits seit 2007 bietet Amazon sein Prime-Abo in Deutschland an. Für eine jährliche Gebühr gibt es nicht nur kostenlosen Versand, sondern auch andere Vorteile wie Zugriff auf den Streaming-Dienst Prime Video. In den vergangenen Jahren war Prime jedoch immer wieder mit Negativ-Schlagzeilen in der Presse. Etwa als man im vergangenen Jahr Werbung in seinen Streaming-Dienst integriert hat und für die Werbefreiheit nun extra zur Kasse bittet.

Kleidung kaufen bei Amazon: Kein kostenloses Anprobieren mehr

Mit einem schier unendlichen Sortiment und vielen beliebten Marken kann Amazon beim Einkaufen von Mode und Schuhen punkten. Für Prime-Kunden ist das Einkaufen dort bisher besonders attraktiv. So kann man sich mit „Try before you buy“ Kleidung kostenlos zuschicken lassen und muss nur die Teile bezahlen, die man auch wirklich behält.

Kleidung, die man innerhalb von 7 Tagen wieder zurückschickt, muss nicht bezahlt werden. Damit hatte Amazon einen großen Vorteil gegenüber den meisten anderen Shops, bei denen der Kunde immer erst in Vorleistung treten musste. Ab dem 31. Januar ist damit Schluss. Der Service „Try before you buy“ wird nicht mehr angeboten. Bis zum Stichtag kannst du jedoch weiterhin Bestellungen ohne Bezahlung aufgeben.

Offiziell begründet Amazon das Ende des Services damit, dass dieser überflüssig geworden sei. Man unterstütze seine Kunden mit künstlicher Intelligenz, bereits vor dem Kauf die richtigen Kleidungsstücke zu finden. Doch vermutlich stehen auch finanzielle Interessen hinter der Entscheidung „Try before you buy“ einzustellen. So sorgt das kostenlose Bestellen mit Sicherheit für mehr Retouren und somit bei Amazon für höhere Kosten.

Kostenloser Versand bleibt

Kostenloser Versand sowie kostenlose Retouren bleiben hingegen für Amazon Prime Kunden bestehen. Du kannst also weiterhin versandkostenfrei Kleidung kaufen und diese bei Nichtgefallen innerhalb von 30 Tagen kostenfrei wieder zurücksenden. Jedoch muss man nun als Kunde in Vorleistung gehen und alle bestellten Produkte vor dem Versand bezahlen.

Ohne Prime-Abo geht dies nur ab einem bestimmten Einkaufswert. So hat Amazon den Mindestpreis für kostenlosen Versand und auch die Versandkosten selbst erhöht. Auch funktioniert der Packstation-Trick seit ein paar Monaten nicht mehr.

