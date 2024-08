Amazon erhöht Lieferkosten: ohne Prime wirds teuer

Ohne Prime-Abo zahlt man für den regulären Versand mit einer Laufzeit von 3 Tagen 3,99 Euro. Braucht man das jeweilige Produkt schneller, gibt es den Premium-Versand für 4,99 Euro, bei dem der Artikel in der Regel am nächsten Werktag ankommt. Ab einem Mindestbestellwert von 39 Euro ist der Standard-Versand kostenlos.

Amazon-Kunden ohne Prime zahlen jetzt mehr

Bisher konnte man diese Versandkosten jedoch umgehen, indem man an eine DHL Packstation oder einen Amazon Locker bestellt. Diese Abholstation stehen strategisch praktisch an Bahnhöfen, Tankstellen und Supermärkten. Also Orte, die jeder ohnehin regelmäßig aufsucht. So war der Versand für die meisten Kunden ohne Prime-Abo trotzdem kostenlos.

Diese Möglichkeit gibt es ab sofort jedoch nicht mehr. Bestellt man nun einen Artikel bei Amazon mit Lieferung an eine Abholstation, fallen dafür 1,99 Euro an. Künftig ist es also nicht mehr möglich, Artikel mit einem Warenwert von unter 39 Euro kostenlos geliefert zu bekommen.

Gegenüber dem Spiegel teilt ein Sprecher von Amazon mit, dass diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde. So sagt er: „Die Einführung eines Mindestbestellwerts für kostenfreie Lieferungen an Abholstationen ist keine Entscheidung, die wir leichtfertig treffen. Wie jedes Unternehmen überprüfen wir jedoch regelmäßig unsere Preisstruktur und nehmen gegebenenfalls Anpassungen vor. Wir tun dies mit dem Ziel, Kundinnen und Kunden einen größeren Mehrwert zu bieten.“

Bereits Anfang des Jahres hatte Amazon dazu Experimente durchgeführt und für einige Kunden die Versandkosten um 1,99 oder gar 3,99 Euro erhöht. So wollte man vermutlich herausfinden, wie sich die Kaufbereitschaft verändert, wenn der Versand plötzlich nicht mehr kostenlos ist.

Diese Ausnahmen gibt es

Bei einigen Produkten bleibt der Versand hingegen weiterhin kostenlos. Dazu zählen alle Kindle-Produkte sowie Bücher. Hier ist der Versand weiterhin kostenlos, egal ob nach Hause oder an eine Packstation. Der Trick, ein Buch zu einer Bestellung hinzuzufügen, um den Versand zu sparen, funktioniert hingegen nicht mehr. Es sei denn, es handelt sich um Kalender oder Hörbücher.

