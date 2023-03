Amazon mit neuem Hinweis: Das steckt dahinter

Amazons Onlineshop soll den Käufer schon vor dem Kauf auf einen Missstand hinweisen. Die Änderung soll dem Käufer verraten, ob sie mit dem ausgewählten Artikel zufrieden sein werden. Künftig sollen dafür Produkte einen Hinweis geben, wenn sie besonders häufig zurückgeschickt wurden. Dem Magazin The Information zufolge wird es die Hinweise vorerst nur in den USA geben.

Amazon: Hinweis soll viel Stress vermeiden

So können Kunden prüfen, ob ein Händler irreführende Angaben in den Details angibt. Zudem sollen Kunden mit diesem Konzept mehr auf die Produktbewertungen achten. Das Ziel des Unternehmens ist, mit dieser Methode die Quote an zurückgesendeter Produkte zu verringern.

Bislang können Amazon-Kunden viele Produkte eine begrenzte Zeit nach dem Kauf kostenfrei zurückgeben. Das ist schon möglich, wenn dem Kunden die bestellte Ware beispielsweise nicht gefällt. Durch den Hinweis, dass Produkte „häufig zurückgeschickt“ wurden, will man Anbieter in Zukunft zwingen, auf irreführende Angaben zu verzichten. Nach eigenen Angaben unternimmt Amazon viel gegen verwirrende oder manipulierende Kundenrezensionen oder gefälschte Produkte. Trotzdem tauchen immer wieder irreführende Angaben oder gekaufte Bewertungen auf.

Amazon: Schränkt der Hinweis die Händler ein?

Zuerst soll der neue Hinweis nur bei bestimmten Produkten von Marketplace-Händlern zu finden sein, bei denen Amazon komplett den Versand und die Logistik übernimmt. In einer Stichprobe wurden ein Plattenspieler und zwei Kleider genauer unter die Lupe genommen. Verdächtig war es, dass alle drei Artikel auf fast dieselbe Sternebewertung kamen. In den Rezensionen wird jedoch von vielen defekt gelieferten Produkten und auch falschen Kleidergrößen berichtet. Laut Amazon wird es den Hinweis vorerst nur in den USA geben. Wann und ob die Funktion überhaupt nach Deutschland kommt, ist unklar.