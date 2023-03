Dieser Streamingdienst wird zum Anbieter für Games

Schon 2021 hat der Konzern versucht, mit Netflix Games Fuß in der Gaming-Branche zu fassen. Seither hat der Streamingdienst das Angebot ordentlich erweitert. Zudem kaufte Netflix jüngst mehrere Entwickler-Studios auf. Im Oktober vergangenen Jahres verkündete das Unternehmen, dass sie an insgesamt 55 selbst entwickelten Spielen arbeiten. Allein in diesem Jahr wollen sie ganze 40 Spiele veröffentlichen.

Netflix: Neuausrichtung für Streaming-Anbieter

Der Konzern will langfristig „für jedes unserer Mitglieder ein Spiel auf Netflix haben“, sagte Leanne Loombe, Zuständige für externe Spielstudios, in einer aktuellen Pressekonferenz. „Das bedeutet nicht, dass wir ein Spiel für jedes Mitglied machen, sondern, dass wir eine Auswahl großartiger Spiele für jedes Mitglied zusammenstellen“, so Loombe. Das soll ermöglicht werden, „indem wir genügend Abwechslung und Vielfalt bieten“. Werbung und In-App-Käufe schließt Netflix aus. Damit wollen sie die Gamer schützen und zugleich auch den Entwicklern kreativere Ansätze ermöglichen.

Neben dem sogenannten Casual Gamer will Netflix auch die regelmäßigen Spieler ansprechen. Dies soll zunächst weiterhin nur mit Smartphone-Spielen geschehen, jedoch will das Unternehmen langfristig auch einen eigenen Cloud-Gaming-Service erarbeiten. Netflix werkelt schon seit geraumer Zeit an solch einer Plattform. Trotz des Scheiterns von Google Stadia sei man weiterhin von der Idee überzeugt, wie Leane Loombe mitteilte. „Wir glauben daran, dass Cloud Gaming uns dazu befähigen wird, einfachen Zugang zu Spielen auf jedem Gerät zur Verfügung zu stellen. Und dass der Zugang auf diese Weise reibungsloser und barrierefreier wird.“

Netflix: Viele Projekte im Petto

Zurzeit probiere nur etwa ein Prozent der Abonnenten das Spiel-Angebot aus, so Netflix. Doch das Studio Super Evil Megacrop deutet an, dass sie an einem noch nicht angekündigten Multiplayer-Action-Titel arbeiten. Das Spiel soll anders aussehen und sich anders anfühlen als andere Games. Das Projekt sei durch seine „schiere Größe“ aufregend, so Kristian Segerstrale von Super Evil Megacrope. Laut Netflix hätte der Streamingdienst 70 Spiele-Projekte im Petto.