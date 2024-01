Amazon: Im Juni 2024 startet dieses neue Angebot

Viele Millionen Deutsche haben ein Amazon Prime Abo. Ob es wegen der kostenlosen und schnelleren Lieferung ist, wenn man Artikel im Online-Shop bestellt oder aufgrund von Prime Video, spielt keine Rolle. Doch viele wissen nicht, dass Amazon in seinem Prime Abo etwa diesen genialen Dienst versteckt. Und auch Bücher wie Zeitschriften kann man mit einem Abo kostenlos herunterladen und lesen. Doch der US-Gigant hat noch viel mehr zu bieten. Und ab Mitte des Jahres kommt ein weiterer, innovativer Dienst dazu.

Amazon: Innovativer Dienst oder Reinfall?

Wer ein Gerät wie einen der vielen Echo-Lautsprecher, einen Fire TV Stick oder ein Fire Tablet wie das Fire Max 11 besitzt, wird die Sprachassistentin Alexa nutzen oder zumindest kennen. Bereits im September des vergangenen Jahres sickerte durch, dass Amazon Alexa kostenpflichtig machen will. Und nun zeigt sich: Ja, Amazon arbeitet an einer verbesserten Version von Alexa, die am 30. Juni 2024 erscheinen und dann auch Geld kosten soll. Darüber berichtet das Magazin Business Insider, dem interne Dokumente dazu vorliegen sollen.

Der Grund, weshalb Amazon die neue Sprachassistentin nicht mehr kostenlos anbieten möchte: Man will offenbar endlich Geld mit Alexa verdienen. Zudem soll sich die Integrierung einer künstlichen Intelligenz (KI) auszahlen. Und so sollen Nutzer, die das Angebot wahrnehmen, auf viel natürlichere Weise mit Alexa kommunizieren können.

Kostenlos oder im Prime Abo enthalten?

Alexa Plus, wie der Name des neuen Amazon-Angebots lauten könnte, soll auch nicht im Prime Abo enthalten sein. Wie teuer der Dienst aber werden soll, ist zur Stunde noch unklar. Außerdem soll es zwischen den Teams der Original-Alexa und der neuen, KI-basierten Version, Meinungsverschiedenheiten geben. Auch, ob Alexa 2.0 Geld kosten soll, oder nicht. Was aber klar ist: Die Alexa, mit der man bereits heute kommunizieren kann, will Amazon weiterhin kostenlos anbieten. Es bleibt die Frage, ob Menschen Geld bezahlen, um mit einer KI zu sprechen.

