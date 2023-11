Amazon feuert zum Black Friday aus allen Rohren: Diese Deals gibt’s schon jetzt

Scheibchenweise gibt Amazon bekannt, was Kunden rund um den Black Friday erwarten wird. Mittlerweile ist klar, in welchem Zeitraum Amazon die laut eigenen Angaben besten Angebote bietet. Und im Windschatten sind noch einige Extras unterwegs, bei denen Amazon-Kunden profitieren können.

10 Tage Black Friday Wahnsinn bei Amazon

Beinahe der gesamte Online-Shopping-Markt orientiert sich bei den eigenen Laufzeiten der Black-Friday-Aktionen am Branchenprimus Amazon. Und der hat nun seine Planung mitgeteilt. Die „Amazon Black Friday Woche“ dauert 2023 insgesamt 10 Tage. Der Startschuss fällt traditionell am Freitag eine Woche vor dem Black Friday – also am 17. November.

Dann dauert die Aktion nicht nur eine Woche, sondern 10 Tage und endet mit dem „Cyber Monday“ am 27. November. An allen Tagen wird es täglich wechselnde Aktionsangebote sowie Blitz-Deals für wenige Stunden und auch Angebote-Serien über einige Tage geben. Von den Deals profitieren kann jeder – also nicht wie am Prime Day nur eingeloggte und zahlende Kunden.

Frühstart: Diese Angebote gibt es schon jetzt

Aber auch im Vorfeld der eigentlichen Aktion gibt es bei Amazon schon einige Schnäppchen zu machen. So lockt der Versandriese bereits jetzt mit einem wirklich guten Angebot zum Mini-Smart-Speaker Echo Pop. Den kleinen Lautsprecher gibt es im 2-für-1-Deal für 34,98 Euro. Dafür musst du zwei Echo Pop in den Warenkorb legen und dort den Coupon-Code ECHOPOP eingeben. Dann zahlst du nur einen, bekommst aber zwei.

Auch zum Display-Lautsprecher Echo Show 5 gibt es ein solches 2-für-1-Angebot. Zwei der Touchscreen-Lautsprecher gibt es hier zum Preis von 97,98 Euro, wenn du den Code ECHOSHOW5 im Warenkorb mit zwei darin befindlichen Speakern eingibst.

→ Echo Pop Smart Speaker im Doppelpack für 34,98 Euro (Code ECHOPOP)

→ Echo Show 5 (3. Gen) Smart Display/Speaker im Doppelpack für 97,98 Euro (Code ECHOSHOW5)

Last but not least verschenkt Amazon auch wieder Gratis-Monate für seinen Musikstreaming-Dienst. Amazon Music Unlimited kannst du als Prime Kunde 3 Monate gratis nutzen.

Eine Vorschau auf einzelne Black Friday Aktionen gibt es obendrein. Darauf kannst du dich zwischen dem 17. und 24. November einstellen:

Ab sofort: Kostenlose Rückgabemöglichkeit deutlich verlängert

Einen Service, den Amazon schon in den Vorjahren zum Jahresende gewährte, gibt es auch jetzt wieder. Und der gilt ab sofort und bis zum 31. Januar 2024. Als Teil der besonderen Weihnachtskonditionen verlängert Amazon das Rückgaberecht für zwischen dem 1. November und 31. Dezember gekaufte Waren bis zum 31. Januar. Das bislang schon entgegenkommende 30-tägige Rückgaberecht wird also ordentlich aufgebohrt.

Das verlängerte Rückgaberecht gilt dabei nicht nur auf von Amazon selbst verkaufte Artikel, sondern auch für Marketplace-Einkäufe. Klar ist, dass du insbesondere bei Hygiene-Artikeln oder Computerspielen natürlich nur originalverpackte und versiegelte Ware wieder gegen die volle Rückerstattung zurückgeben kannst.

