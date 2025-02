Aldi und Rewe geschlagen – Nur noch hier einkaufen?

Die Lebensmittelpreise haben in den vergangenen Jahren einen drastischen Anstieg erlebt. Laut Angaben der Verbraucherzentrale mit Berufung auf das Statistische Bundesamt liegt der Anstieg zwischen Juni 2021 und Juli 2024 bei 29 Prozent. Zwar haben sich die Preise mittlerweile stabilisiert und zwischen 2023 und 2024 stiegen die Kosten um „lediglich“ 1,3 Prozent, doch an dem allgemein hohen Lebensmittel-Preisniveau ändert das nichts. Umso wichtiger ist es für einen Großteil der Verbraucher, dass der Lebensmittelhändler zumindest innerhalb dieses Preisniveaus vergleichsweise günstige Produkte bei einer guten Leistung anbietet. In einer aktuellen Untersuchung hat ein Discounter die Nase vorn.

Beste Preise bei guter Leistung

Die Kölner Analyse- und Beratungsgesellschaft Service Value führte in einer Kooperation mit der Wirtschaftswoche eine großangelegte Studie durch. Satte 250.000 Befragte äußerten ihre Einschätzung zu mehr als 1.700 Unternehmen aus 112 unterschiedlichen Kategorien. Darunter auch die beiden Kategorien „Lebensmittel-Discounter“ und „Lebensmittel-Einzelhändler“. Das Ergebnis: Lidl hat die Nase vorn – mit einem Mittelwert von 2,30. Wobei „1“ die beste und „4“ die negativste Wertung darstellt.

Direkt hinter Lidl positionierten sich die Konkurrenzketten Aldi Nord (2,31) und Aldi Süd (2,34) in den beiden Lebensmittel-Kategorien. Gefolgt von Netto Marken-Discount und HIT (jeweils 2,40) sowie Penny mit 2,42. Auf den hinteren Plätzen finden sich derweil Edeka (2,44), Rewe (2,53) und Norma (2,57) wieder. Zumindest unter den bekannteren Lebensmittelhändlern. Die Werte für weniger bekannte Händler scheinen indes weniger verlässlich zu sein. Denn die „4“ wurde auch vergeben, wenn die Befragten die Anbieter schlichtweg nicht kannten.

Nur noch bei Lidl einkaufen?

Lidl ging nicht nur als Lebensmittel-Sieger, sondern auch als Gesamtsieger aus der Untersuchung hervor. Dennoch fielen die Aldi-Wertungen nicht viel schlechter aus. Und selbst zwischen Lidl und dem schlechtesten aufgeführten Lebensmittel-Discounter liegt der Werteunterschied bei lediglich 0,27 Punkten. Heißt: Die Befragten scheinen keinen allzu großen Unterschied zwischen den einzelnen Händlern zu sehen. Und das gleiche Bild erstreckt sich über sämtliche Branchen hinweg. So gehört etwa Dyson mit noch immer passablen 2,97 zu den am schlimmsten bewerteten Unternehmen.

Wenn man freundliches Personal sucht, sollte man einen Lebensmittelhändler hingegen eher meiden. Denn hier war die Anzahl der Beschwerden über unhöfliche Mitarbeiter Ende 2022 um ein Vielfaches höher als bei der Konkurrenz. Alle Infos dazu in dem folgenden Artikel: