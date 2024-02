Ab sofort: Google streicht beliebten Such-Dienst Thorsten Neuhetzki 2 Minuten

Nicht alles, was Google jemals auf den Markt gebracht hat, hat für ewig Bestand. Man mag sich nur an Google Stadia oder Google Inbox erinnern. Jetzt ging es dem nächsten Dienst an den Kragen. Dabei geht es um die Google Suche.