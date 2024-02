Ab sofort: Erstes Land verbietet Diesel und Benziner

In Europa ist das Aus für Diesel und Benziner-Autos ab dem Jahr 2035 eine beschlossene Sache. Zumindest für Neuwagen. Einige Länder wie Norwegen, Schweden oder die Niederlande wollen Autos mit Verbrennungsmotor sogar schon einige Jahre früher verbieten. Jetzt prescht jedoch ein Land außerhalb Europas vor und führt ein entsprechendes Verbot mit sofortiger Wirkung ein.

Statt Diesel und Benziner: Erstes Land erlaubt nur noch Elektroautos

Bei dem Land handelt es sich um Äthiopien im Osten von Afrika. Mit 120 Millionen Einwohnern und einer rund dreimal so großen Fläche wie Deutschland ist das ein großer Schritt. Jedoch haben in Äthiopien deutlich weniger Menschen ein eigenes Auto. Während in Deutschland rund 60 Millionen Autos angemeldet sind, sind es in dem ostafrikanischen Land nur 1,2 Millionen.

Wie Premierminister Alemu Sime nun bekannt gibt, dürfen nur noch Elektroautos nach Äthiopien importiert werden. Für das Land ohne eigene Autoindustrie kommt dies einem kompletten Bann von Diesel und Benzinern gleich. Zuvor wurden viele Gebrauchtwagen aus Europa nach Äthiopien gebracht und erhielten dort ein zweites Leben. Wann genau das Verbot in Kraft tritt, ist bislang nicht bekannt.

Es geht nicht um die Umwelt

Der Grund für das Verbot überrascht jedoch. So geht es der Regierung von Äthiopien nicht vorrangig um Umwelt-Aspekte. Nachdem das Land im vergangenen Jahr rund 6 Milliarden US-Dollar (5,6 Milliarden Euro) für den Import von fossilen Brennstoffen ausgegeben hat, wurde das Verbot von den Ministerien für Transport und Logistik initiiert. Premierminister Alemu Sime erklärt dazu gegenüber APA News: „Einer der Gründe für diese Entscheidung ist, dass Äthiopien es sich aufgrund der begrenzten Devisenressourcen nicht leisten kann, Benzin zu importieren.“

Gleichzeitig hat man in den vergangenen Jahren massiv in die Herstellung von Strom investiert und 2022 das größte Wasserkraftwerk Afrikas teilweise in Betrieb genommen. Der bei den Nachbarländern Ägypten und Sudan umstrittene Mega-Damm produziert bereits jetzt 750 Megawatt Energie. Nachdem alle Turbinen in Betrieb gegangen sind, soll die Energieproduktion gar auf 6.000 Megawatt ansteigen.

