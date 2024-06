Ab sofort: Drei beliebte Samsung-Handys bekommen keine Updates mehr

Samsung hat sich in den vergangenen Jahren einen hervorragenden Ruf beim Thema Updates aufgebaut. So liefert man Updates deutlich länger als bei der Konkurrenz üblich aus. Auch ist man meist einer der ersten Hersteller, die ein neues Android-Update für ihre Nutzer bereitstellen. Doch auch bei Samsung ist irgendwann Schluss. So werden 3 Smartphones in Zukunft keine Updates mehr bekommen.

Unter anderem betroffen ist das Samsung Galaxy A51. Hierbei handelt es sich um das beliebteste Handy unserer Leser im Jahr 2020 und ein hierzulande vielfach verkauftes Modell. Das Mittelklasse-Smartphone ist im März 2020 mit Android 10 auf den Markt gekommen. Versprochen waren damals zwei große Android-Updates sowie vier Jahre Sicherheitspatches. Später hat Samsung noch einmal nachgelegt und das Update-Versprechen auf drei große Android-Updates erhöht. So hat das Galaxy A51 noch Android 13 erhalten. Android 14 gab es hingegen nicht mehr. Ab sofort soll es auch keine Sicherheitsupdates mehr geben.

Auch betroffen ist das günstigere Schwestermodell Samsung Galaxy A41 sowie das hierzulande eher weniger bekannte Galaxy M01. Für diese beiden Smartphones wird es in Zukunft keine Updates mehr geben. Bereits im Februar hatte Samsung für viele weitere Smartphones aus dem Jahr 2020 die Update-Versorgung eingestellt. Dazu zählen das Galaxy A11, A31, A71, A71 5G, A02, M11, M21 und M31. Auch bei einigen Smartwatches ist jetzt Schluss.

Was können betroffene Kunden tun?

Bekommt ein Smartphone keine Android-Updates mehr, muss man als Nutzer lediglich auf neue Funktionen verzichten. Irgendwann funktionieren auch einige Apps nicht mehr. Die meisten Apps sind jedoch über Jahre hinweg auch mit alten Android-Versionen kompatibel.

Anders sieht es hingegen bei ausbleibenden Sicherheitsupdates aus. Diese werden von Google monatlich veröffentlicht und Geräteherstellern wie Samsung zur Verfügung gestellt. Werden diese nicht regelmäßig ausgeliefert, etwa weil das Smartphone das Ende seines Support-Zeitraums erreicht hat, drohen Sicherheitsrisiken. So solltest du auf das Installieren von Apps aus unbekannten Quellen und das Besuchen unbekannter Websites verzichten. Auch ist das Abrufen von sensitiven Daten, etwa beim Online-Banking, auf einem Smartphone mit veralteten Sicherheitsupdates nicht die beste Idee.

Jedoch ist Samsung einer von wenigen Herstellern, welcher diese wichtigen Sicherheitsupdates überhaupt regelmäßig ausliefert. Bei anderen Herstellern warten Nutzer oft monatelang auf ein Update, sogar auf aktuellen Smartphones.

So ist Google dazu übergegangen, viele Aktualisierungen direkt über den Play Store und an den Herstellern vorbei zu verteilen. Diese werden in der Regel für mindestens drei Jahre nach Veröffentlichung einer Android-Version angeboten. Auch das Galaxy A51 von Samsung bekommt diese Updates also noch für mindestens anderthalb Jahre. Dennoch sollten Nutzer dieses Smartphones sich langsam nach einem neuen Modell umschauen.