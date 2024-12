Ab 2025: Tausende Smartphones verlieren Zugriff auf WhatsApp

Um WhatsApp auf deinem Smartphone zu nutzen, muss dieses gewisse Grundvoraussetzungen erfüllen. Und genau diese Voraussetzungen werden zum Jahreswechsel erhöht. Dadurch werden einige Smartphones von der Nutzung des beliebten Messengers ausgeschlossen und müssen sich nach einem neuen Smartphone umsehen.

WhatsApp setzt Android Lollipop voraus

Ab dem 1. Januar 2025, also schon in wenigen Tagen, setzt WhatsApp mindestens Android 5 voraus. Mit Android 4.4 oder niedriger funktioniert der Messenger ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Von der Änderung sind in Deutschland nur einige tausend Nutzer betroffen. So wurde das letzte Smartphone mit dieser Version im Jahr 2017 verkauft.

Hast du dein Smartphone in den vergangenen Jahren neu gekauft, bist du von dieser Änderung nicht betroffen. Anders sieht es mit älteren oder gebraucht gekauften Smartphones aus. Ist dein Smartphone noch mit einer Version unter Android 5 unterwegs, funktioniert WhatsApp ab dem 1. Januar nicht mehr. In diesem Fall musst du auf klassische SMS-Nachrichten zurückgreifen oder auf ein neueres Smartphone umsteigen. Ein Backup deiner bisherigen Chats, egal ob auf dem Gerät oder in der Cloud, wird jedoch nicht entfernt. So kannst du auch bei einem späteren Wechsel alle Daten wiederherstellen.

Um nachzuschauen, ob du von der WhatsApp-Abschaltung betroffen bist, kannst du deine Android-Version in den Einstellungen deines Handys überprüfen. Diese findest du unter dem Punkt „über das Telefon“ → „Android-Version“ oder „Software-Informationen“. Verwechsle hierbei nicht die Version der Nutzeroberfläche deines Herstellers, etwa One UI oder Magic UI, mit der Android-Version.

Auch iPhone-Nutzer betroffen

Auch iPhone-Nutzer sind von der Abschaltung betroffen. Hier setzt WhatsApp ab dem 5. Mai 2025 mindestens iOS 16 voraus. Ist dein iPhone noch mit iOS 15.1 oder älter unterwegs, kannst du die App ab diesem Zeitpunkt nicht mehr nutzen. Davon betroffen sind iPhone 6, iPhone 6 Plus und das iPhone 5S. Nutzt du eins der betroffenen Smartphones, musst du zwangsläufig auf ein neueres Modell wechseln, um WhatsApp weiter nutzen zu können.

Auch neuere iPhones bis hin zum iPhone 13 können betroffen sein, wenn keine Updates installiert wurden. Hier kannst du jedoch einfach Abhilfe schaffen und in den Einstellungen unter „Allgemein“ → „Softwareupdate“ die neueste Version einspielen.