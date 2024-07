200-mal stärker als Solarmodule: Solarstrom auf neuem Niveau?

Auf den ersten Blick wirken die „Photon Energy Systems“ geradezu unscheinbar. Der Durchmesser einer einzelnen Kugel liegt zwischen 2,5 bis 10 Zentimetern. Verglichen mit Solarmodulen wirken sie gerade zu winzig. Der erste Eindruck täuscht jedoch gewaltig. Das Kugeldesign besteht aus mehreren Schichten moderner Materialien, die den Kugeln ermöglichen, auf engstem Raum eine große Effizienz in der Stromproduktion von Solarstrom zu erzielen. Die Zahlen versprechen eine höhere Leistung und Effizienz im Vergleich zur gleichen Größe an Solarmodulen.

„Photon Energy Systems“ – die Lösung für mehr Solarstrom?

Die Kugeln erinnern manchen Betrachter gewiss an Science-Fiction–Filme oder eine ungewöhnliche Discokugel. Die besondere Form zahlt sich jedoch offenbar aus. Denn obwohl ein „Photon Energy System“ 30-mal kleiner als ein Solarmodul ausfällt, bringt es das System auf die 7,5-fache Leistung eines Solarmoduls. Die Effizienz der Kugeln soll dabei 200-mal höher liegen als bei PV-Modulen. Die neueste Generation der Kugeln übertrifft diese Werte laut Aussagen von Wavja sogar. Sie sollen rund 60-mal so viel Strom erzeugen wie ein Solarmodul der gleichen Größe. Im Gegensatz zu Solarmodulen sei für die Kugeln auch kein externer Batterieanschluss vonnöten. Das Unternehmen spricht stattdessen von einem „separaten Batteriesystem“, das auf verschiedene Weise mit den Kugeln verbunden werden kann.

In ersten Videos demonstriert das Unternehmen bereits, wie der durch eine LED-Beleuchtung gewonnene Strom Tablets und Smartphones mit Strom versorgen kann. Ließe sich bereits „verwendeter“ Strom dadurch doppelt in Räumen nutzen, wäre das Einsparpotenzial langfristig enorm. Ein ähnliches Konzept verfolgt auch das Produkt Powerfoyle, um Lichtquellen in Innenräumen zu erschließen. Die Ambitionen des New Yorker Unternehmens reichen jedoch viel weiter. Konzepte planen bereits, Drohnen mit den Kugeln auszustatten, die sich praktisch selbst mit Strom versorgen könnten. Auch bei unterschiedlichsten Wetterlagen. Mit ihnen wäre es möglich, Wälder zu überwachen, um frühzeitig bei Waldbränden reagieren zu können. Langfristig soll der Einsatz der Kugeln noch deutlich weiter reichen. Etwa, um Lastwagen mit Strom zu versorgen.

Erstes Testfahrzeug mit Photon Energy Systems ausgestattet

Ein erstes Testfahrzeug hat das Unternehmen bereits mit 20 Kugeln ausgestattet. Die Testphase ist jedoch bislang nicht abgeschlossen, sodass abzuwarten bleibt, ob die dauerhafte Stromversorgung rein mit den Kugeln für das Fahrzeug gelingt. Zurzeit sucht das Unternehmen gezielt nach Partnern, um die Technologie verstärkt in die Praxis zu bringen. Vom Antrieb einzelner Geräte bis zu großen, industriellen Anwendungen. Das Konzept ist zweifelsohne vielversprechend. Bevor die Photon Energy Systems jedoch realen Einzug in zahlreiche Haushalte erhalten, müssen weitere Tests erfolgen. Insbesondere, was die Langlebigkeit der einzelnen Kugeln betrifft.