10 von 10: Das beste Horror-Spiel des Jahres ist so günstig wie nie

Im Jahr 2024 mussten Spieler sich mit vielen enttäuschenden Spielen abfinden. Es gab jedoch auch einige Spiele, die auf ganzer Linie überzeugen konnten. Das Silent Hill 2 Remake ist eines davon und nur noch bis zum 2. Januar kannst du dir das Spiel so günstig sichern, wie nie zuvor. Dabei ist es erst vor wenigen Monaten auf den Markt gekommen und direkt zu einem riesigen Erfolg geworden.

Silent Hill 2 im Steam Winter-Sale

Bei Silent Hill 2 handelt es sich um ein Remake des beliebten Horror-Klassikers aus dem Jahr 2001. Die Ankündigung von Remakes macht Spielern meist Sorge, doch in den vergangenen Jahren hat sich immer wieder gezeigt, wie erfolgreich Remakes sein können. Ein solch erfolgreiches Remake ist Silent Hill 2. Bei diesem Spiel scheint alles zu stimmen. Von grandioser Grafik bis hin zu einer packenden Story und Treue zum Original, das Spiel ist einfach gut.

Du schlüpfst in Silent Hill 2 in die Rolle von James, der einen Brief von seiner verstorbenen Frau erhalten hat. Er macht sich auf den Weg nach Silent Hill, wo er so viele schöne Momente mit seiner Frau verbracht hat. Dort trifft er auf eine Frau, die seiner verstorbenen Ehefrau unheimlich ähnlich ist. Ihr Gesicht, ihre Stimme, es scheint gänzlich unmöglich zu sein. Und doch ist sie da. Es liegt an dir, das Geheimnis von Silent Hill zu lüften und dich selbst zu retten.

Eine tolle Story und die dichte Atmosphäre überzeugen

Silent Hill 2 ist ein Psychological-Horror-Game, das dich nicht mit billigen Jumpscares erschreckt. Es punktet mit seiner unheilvollen Atmosphäre und einer Story, die dir das Blut in den Adern gefrieren lässt. Die neue High End Grafik und diverse Verbesserungen am Spiel übersetzen den Reiz des Originals elegant für ein neues Publikum. Doch auch Fans des ursprünglichen Spiels finden hier alles, was sie am Original lieben, und mehr. Normalerweise kostet dich das Spiel satte 70 Euro. Noch bis zum 2. Januar kannst du es dir jedoch bei Steam um 20 Prozent reduziert für 56 Euro sichern.