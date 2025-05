Vatertag: 5 Geschenkideen für Männer bis 20 Euro

Der Vatertag steht vor der Tür. Für viele Männer heißt das: gesellige Runden in der Wirtschaft und Wanderung mit dem Bollerwagen. Für alle Kinder heißt es derweil: Ich benötige noch ein Vatertagsgeschenk! Tassen und T-Shirts mit lustigen Sprüchen über Väter sind schon ein wenig angestaubt. Wir haben fünf Geschenkideen für Väter und Männer, die du ganz einfach online bestellen kannst. Als Geschenk verpackt treffen sie dann pünktlich bei deinem Papa zum Vatertag ein. Am Ende gibt es zudem noch einen Geheimtipp.

Das ideale Geschenk zum Vatertag: das 12-in-1 Multitool

Jeder Mann braucht Werkzeug – auch unterwegs. So ein Multitool, das zwölf Werkzeuge in einem vereint, ist das perfekte Geschenk. Ob im Auto oder im Wohnmobil, ob beim Camping oder in der Küchenschublade: Ein Multitool, das unglaublich viele Dinge kann, ist immer willkommen. So spart Mann sich den Weg zum Werkzeugkasten. Über 6.500 positive Bewertungen bei Amazon können nicht irren. Und das Multitool kostet nur 17 Euro (Obacht: 10-Prozent-Coupon anwenden).

Das perfekte Geschenk zum Vatertag: Das 12 in 1 Multitool

Die goldene Thermo-Patrone

Eine Thermoskanne oder einen Isobecher kann jeder Mann gebrauchen. Doch statt eines X-beliebigen mit Standard-Design vom Drogeriemarkt ist der Thermobecher in Pistolenkugel-Optik ein echter Hingucker. Als Becher mit einem halben Liter Volumen kostet die Patrone rund 14 Euro. Als Thermoskanne mit 1 Liter Inhalt sind es vier Euro mehr.

Eine Thermo-Patrone zum Vatertag? Kann jeder Mann gebrauchen.

Magnetisches Armband

Dein Vater ist Handwerker? Dann ist das magnetische Armband das perfekte Geschenk. Damit enden das ständige Suchen nach Schrauben in der Tasche und das unnötige hinab- und hinaufsteigen von Leitern. Das Magnetarmband hat 15 leistungsstarke Magneten integriert, die Muttern, Schrauben, Nägel und Co. halten können. Der Preis für eines der beliebtesten Geschenke für Männer liegt bei Amazon: knapp 10 Euro. Und gut 2.000 Sternebewertungen mit durchschnittlich 4,6 Sternen sprechen für die Qualität.

Das magnetische Armband: Ein ideales Geschenk für Männer und Heimwerker

Wenn der Mann sich Zigarren zum Vatertag wünscht

Apropos Wurst: Ein Dauerbrenner bei Amazon ist nicht nur die Kabeltrommel aus Wurst. Wünscht sich der Mann oder Papa Zigarren, sind die Wurst-Zigarren aus Salami eine gesündere Alternative zu den Räucherstäbchen. In einer Wurst-Zigarren-Kiste sorgen diese Zigarren in jedem Fall für Lacher in einer Männerrunde. Acht Salami-Zigarren vom Wurstbaron kosten rund 19 Euro.

Die Wurst-Zigarren als Gag.

Kräuter- und Obstgarten

An Vatertag geht es den meisten Männern darum, den Tag mit anderen Männern zu verbringen. Und dabei das eine oder andere Bier zu trinken. Neben dem Lieblingsgetränk der Deutschen kommen immer wieder auch Brände, Liköre oder andere Schnäpse auf den Tisch. Eine gute Geschenkidee für Männer zum Vatertag: Der Männer-Kräutergarten für rund 16 Euro. Dieser enthält acht Kräuterliköre, darunter Jägermeister, Kümmerling und Unkrautvernichter. Geliefert wird der Schabau in einer Kräuterbox. Eine Alternative zu Kräutern ist der zwei Euro günstigere Obstgarten mit Feigling und Co.

Der Kräutergarten für Männer

Geheimtipp und Dauerbrenner: Die Handkettensäge

Wahrlich ein Geschenk für Männer: die Handkettensäge. Ob Outdoor, Camping oder im Garten: Für rund 2 Euro bekommst du eine Handkettensäge mit 33 Zähnen aus Carbonstahl. Praktisch: Eine Gürteltasche befindet sich im Lieferumfang. Darin verstaut wiegt das Gadget für Männer 150 g und ist kleiner als ein Handy. Ob einen Ast im Garten oder einen toten Baum für das Lagerfeuer: So zerkleinert Mann jedes Stück Holz.

Geschenkideen für Männer: Handkettensäge

