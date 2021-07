Fernbusse in Deutschland: So holst du dir die günstigsten Tickets

Zentrale Omnibus Bahnhöfe locken in vielen Teilen von Deutschland mit einer Vielzahl von Reisezielen. So auch der ZOB in Berlin, dessen Fernbusse 2.500 Orte in mehr als 35 europäischen Ländern ansteuern. Wer in fernere Regionen reisen möchte, steigt womöglich an einem der größeren ZOB in Deutschland um zu denen neben dem ZOB Berlin auch der ZOB Frankfurt am Main zählen.

Frühbucherrabatte und Last-Minute-Tickets

Wer besonders früh seine Fahrten bucht, erhält von vielen Busunternehmen Prozente auf den Ticketpreis. Das liegt daran, dass die Fahrten für die Unternehmen nur dann rentabel werden, wenn eine gewisse Auslastung der Busplätze erreicht wird. Ähnlich sieht es mit Last-Minute-Tickets aus: Wenn kurz vor Abreise eines Busses noch Plätze unbesetzt geblieben sind, fallen die Preise für diese Tickets im Verhältnis. So wollen die Unternehmer noch einen zusätzlichen Gewinn auf einen bereits gut ausgelasteten Bus erzielen und locken daher mit günstigeren Konditionen. Es kann sich daher lohnen auch kurzfristig nach verfügbaren Fahrten zu schauen, um von solchen Plätzen zu profitieren.

Günstige Reiseziele mit dem Fernbus

Von großen Busbahnhöfen aus wie dem ZOB Berlin oder dem ZOB Frankfurt sind diverse Fahrten in Städte innerhalb und außerhalb von Deutschland verfügbar. Wer ein Ziel erreichen will, dass nur von einer der großen Haltestellen aus angefahren wird, kann also bequem von einem Busbahnhof zum anderen gelangen, solange genügend Fahrtzeit einkalkuliert wird. Auf Internetseiten wie beispielsweise Fernbusse.de oder Busliniensuche.de sowie mit der Fernbusse-App aus dem Google Playstore lassen sich bequem Fahrten zu Reisezielen finden. Oftmals werden hier auch Vergleiche zwischen den günstigsten und den schnellsten Verbindungen gezogen, sodass Anwender wählen können, ob sie lieber eine schnellere oder günstigere Buslinie bevorzugen. Da sich Preise für Verbindungen regelmäßig ändern, können die nachfolgenden Angebote von den verfügbaren Optionen für die eigenen Wunsch-Reisetage abweichen.

Günstige Angebote im Inland

ZOB Berlin – ZOB Frankfurt

Eine Fahrt zwischen ZOB Berlin und ZOB Frankfurt kann ab 15 Euro bei BlaBlaCar Bus erworben werden. Die Richtung ZOB Frankfurt nach ZOB Berlin wird von dem Unternehmen für den gleichen Preis bedient. Auch von anderen umliegenden Städten können die großen ZOB für ähnliche Preise angefahren fahren.

Insel Rügen (Ostsee)

Häufige Ziele auf der Insel Rügen stellen beispielsweise Bergen auf Rügen oder Binz dar. Von Berlin aus kann man für 15 Euro eine Fahrt nach Bergen auf Rügen kaufen. Von Dresden aus lässt sich eine Fahrt nach Binz für 30 Euro buchen.

Insel Usedom (Ostsee)

Beliebte Ziele auf Usedom sind Ahlbeck, Bansin, Heringsdorf sowie Usedom. Wer will, kann eine Fahrt ab 13,90 Euro von Berlin nach Usedom aus buchen. Von Hannover aus besteht die Möglichkeit ab 27,80 Euro eine Fahrt nach Bansin zu erwerben.

Mecklenburg-Vorpommern (Ostsee)

Mecklenburg-Vorpommern bietet viele Reiseziele an der Ostsee an zu denen unter anderem Rostock, Bad Doberan, Greifswald sowie Stralsund zählen. Man kann etwa ab 17,80 Euro eine Fahrt von Leipzig nach Rostock erwerben oder eine Fahrt von Berlin nach Stralsund ab 13 Euro kaufen.

Ostfriesland (Nordsee)

Beliebte Fernbus-Ziele in Ostfriesland sind beispielsweise Wilhelmshaven, Jever, Norddeich oder Norden. Eine Fahrt vom Bremen aus nach Wilhelmshaven kannst du ab 5 Euro schnappen. Von Hannover aus kostet die Strecke hingegen 10 Euro.

Schleswig-Holstein (Ostsee)

Bekannte Reiseziele an der Ostsee in Schleswig-Holstein sind etwa Grömitz, Lübeck, Haffkrug und der Timmendorfer Strand. Von Berlin aus kannst du für 14 Euro eine Fahrt nach Lübeck buchen. Eine Fahrt von Hamburg zum Timmendorfer Strand kann man sogar ab 5 Euro erwerben.

Schleswig-Holstein (Nordsee)

Zu beliebten Nordseereisezielen in Schleswig-Holstein zählen beispielsweise Heide, Itzehoe oder Tönning. Fahrten von Hamburg aus nach Heide sind bereits ab 7 Euro erhältlich. Fahrten von Köln nach Heide lassen sich ab 42 Euro buchen.

Günstige Angebote vom ZOB Berlin aus ins Ausland

Amsterdam (Niederlande)

Die günstigste Fahrt vom ZOB Berlin aus kann für 17,99 Euro beim Anbieter BlaBlaCar Bus erworben werden. Die schnellste Fahrt mit einer Dauer von 7 Stunden und 45 Minuten wird von FlixBus angeboten.

Brüssel (BE)

Ab 31,97 Euro kann eine Fahrt nach Brüssel mit BlaBlaCar Bus hier gekauft werden. Die schnellste Verbindung nach Brüssel ist eine FlixBus-Fahrt mit einer Dauer von 11 Stunden und 40 Minuten.

Prag (Tschechien)

Wer will kann bereits ab 14 Euro vom ZOB Berlin aus nach Prag CZ fahren und Urlaub außerhalb Deutschlands genießen. Diese Fahrt wird von dem Busunternehmen Arda Tur angeboten. Die schnellste Fahrtzeit nach Prag beträgt hier 4 Stunden und 30 Minuten vom Busunternehmen Eurolines Germany.

Wien (Österreich)

Wer will, kann eine Fahrt nach Wien vom ZOB Berlin aus ab 25,99 Euro bei FlixBus erwerben. Auch die schnellste Verbindung mit einer Fahrtdauer von 8 Stunden und 35 Minuten gehört zum gleichen Unternehmen.

Zürich (Schweiz)

Eine Fahrt nach Zürich wird vom ZOB Berlin aus ab 39,99 Euro durch die Firma FlixBus ermöglicht. Die gleiche Firma bietet mit 12 Stunden und 6 Minuten auch die schnellste Reiseverbindung an.

Günstige Angebote vom ZOB Frankfurt am Main aus ins Ausland

Amsterdam (Niederlande)

Die günstigste Fahrt vom ZOB Frankfurt aus nach Amsterdam lässt sich bereits ab 18,90 Euro von RegioJet erwerben. Die schnellste Verbindung bringt einen innerhalb von 5 Stunden und 45 Minuten direkt nach Amsterdam mit dem FlixBus.

Mailand (Italien)

Eine Fahrt vom ZOB Frankfurt aus nach Mailand IT lässt sich bereits ab 29,99 Euro finden. Die schnellste Fernbus-Verbindung benötigt für diese Strecke circa 10 Stunden und 20 Minuten. Sowohl die günstigste als auch die schnellste Verbindung werden hier von FlixBus angeboten.

Prag (Tschechien)

Prag lässt sich vom ZOB Frankfurt aus in bis zu 6 Stunden und 15 Minuten mit einem RegioJet-Bus erreichen. Die günstigste Fahrt wird von FlixBus für 25,99 Euro angeboten.

Wien (Österreich)

Die günstigste Fahrt von Wien aus lässt sich ab 29,99 Euro buchen. Die schnellste Verbindung benötigt 10 Stunden und 5 Minuten zum Ziel. Beide Fahrten werden vom Unternehmen FlixBus angeboten.

Zürich (Schweiz)

Fahrten nach Zürich sind vom ZOB Frankfurt bereits ab 19,99 Euro verfügbar. Die schnellste Fahrt für diese Strecke dauert 6 Stunden. FlixBus bietet hier sowohl die günstigste als auch die schnellste Fahrt für Interessenten an.

Achtung: Zusatzgepäck frühzeitig anmelden

Wer eine längere Urlaubsreise genießen möchte, kommt mit dem Standardgepäck womöglich nicht hin. Wenn zusätzliche Gepäckstücke wie extra Koffer mitgenommen werden sollen, empfiehlt es sich diese vorab beim Busunternehmen anzukündigen, indem sie als Zusatzgepäck angemeldet und bezahlt werden. Grund dafür ist, dass nur ein begrenzter Platz für Gepäckstücke in einem Fernbus zur Verfügung steht. Wer sein Gepäck daher nicht eher ankündigt, steht womöglich vor dem Problem, dass nicht mehr ausreichend Raum für das Zusatzgepäck vorhanden ist. Das Risiko dafür ist vor allem in der Urlaubshochsaison umso größer, doch auch zu anderen Reisegelegenheiten empfiehlt es sich lieber auf Nummer sicher zu gehen, damit die Reise selbst so unkompliziert wie möglich vonstattengehen kann.

Umsteigezeiten bei Fernbussen nicht zu knapp berechnen

Wer von einem kleineren Busbahnhof aus zu einem der größeren ZOBs fahren möchte, um ein anderes Reiseziel zu erreichen, sollte unbedingt genügend Umsteigezeiten berücksichtigen. Der Verkehr lässt sich auf den Autobahnen leider nie vollkommen vorhersagen und zu kurze Anschlüsse können im ungünstigsten Fall nicht erreicht werden. Nicht immer können Veranstalter dann die Ausweichmöglichkeit auf einen alternativen Bus anbieten. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollte abhängig von der Fahrtstrecke eine passende Umsteigezeit eingerechnet werden.

Wer nur 2 Stunden bis zu einem ZOB fährt, kommt womöglich mit 30 bis 60 Minuten Umsteigezeit hin. Eine Fahrt von 5 bis 7 Stunden hingegen könnte bei größerem Stau auf der Autobahn um einiges verspätet eintreffen. Hier empfehlen sich Umsteigezeiten von 2h aufwärts, um auf der sicheren Seite für einen stressfreien Umstieg zu sein. Wer früh genug an der Haltestelle ankommt, kann die Umsteigezeit für einen entspannten Zwischenimbiss oder einem Gang auf Toiletten außerhalb des Fernbusses nutzen. Natürlich kann es auch verlockend sein sich bei längeren Fahrten nur die Beine zu vertreten, damit die starre Sitzposition aufgelockert wird.

Fernbus – die günstige Reisealternative?

Abschließend lässt sich ein klares Fazit ziehen, dass Fernbus-Fahrten zu günstigen Konditionen zu vielen Orten verfügbar sind. Wer im Zweifelsfalle kein Problem damit hat, eine längere Fahrtzeit einzukalkulieren und sich gut in einem Fernbus zu beschäftigen weiß, gelangt so günstig an sein Urlaubsziel. Wer jedoch möglichst schnell an das eigene Ziel gelangen will und weniger auf den Preis achtet, ist mit einem Flug womöglich besser bedient. Alternativ können auch ICE-Angebote der Bahn sehr verlockend sein.